سیل ۴۶۰ میلیون تومان به بخش عشایری کرمانشاه خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فلاحی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: وقوع سیل اخیر در کرمانشاه ۴۶۰ میلیون تومان به بخش عشایری استان خسارت زده است.

وی گفت: این خسارات در حوزه راه ها و ابنیه فنی بوده، ضمن اینکه به دام ها و علوفه عشایر نیز خسارت هایی وارد شده است.

فلاحی تصریح کرد: در مسیر تنگه کنشت نیز وقوع سیل تخریب چند پل را به همراه داشته که باید نسبت به تعمیر و مرمت آنها اقدام شود.

مدیر امور عشایر شهرستان کرمانشاه از اداره منابع طبیعی درخواست کرد که با توجه به قرار داشتن در فصل سرد سال و وقوع بارندگی ها اجازه کوچ به عشایر استان داده شده تا آنها بتوانند در مناطق مناسب سکونت کنند.

وی در پایان از راه اندازی سامانه پیامکی برای آگاهی و اطلاع عشایر از زمان وقوع بارندگی ها خبر داد.

مدیر امور اجرایی آبفای شهری کرمانشاه نیز در این جلسه، اظهار داشت: مسیر میدان غدیر کرمانشاه تا چهار راه حداد دارای تاسیسات برق و زیربنایی فراوانی است که کار لوله گذاری فاضلاب را دچار مشکل کرده است اما دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع این مورد در دستور کار قرار گرفته است.

نادر ابراهیمی راد با بیان اینکه در حال حاضر طرح کوتاه مدت برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر در این مسیر انجام شده، گفت: باید کار انتقال آب های سطحی این منطقه به رودخانه آبشوران انجام شود.

وی گفت: کار لوله گذاری ۶۵ متر از این طرح اجرا شده و اجرای ادامه آن نیز در انتظار گرفتن مجوز است که باید با همکاری شهرداری، اداره برق و پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شود.

مدیر امور اجرایی آبفای شهری کرمانشاه گفت: به محض گرفتن مجوز، انسداد مسیر توسط پیمانکار انجام و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.