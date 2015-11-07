به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مردمی اربعین استان قزوین که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بیان کرد: نهضت جهانی امام حسین(ع) پس از گذشت چهل شبانه ‌روز به ثمر نشست و در این مدت حقانیت امام (ع) بر همگان به اثبات رسید و پیروزی حقانیت امام بر باطل خودش را به خوبی نشان داد.

امام جمعه شهر قزوین اظهار داشت: مراسم اربعین امسال متاثر از شرایط کنونی منطقه و توسعه جبهه‌ها به عراق، سوریه، یمن و بحرین برگزار خواهد شد از این رو باید توجه ویژه ای به برپایی این مراسم داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم اربعین منحصر در ایران و عراق و سایر کشورهای اسلامی نیست بلکه از بسیاری کشورهای غیر اسلامی هم در این مراسم حضور دارند و این فرصت مناسبی برای ایجاد بیداری اسلامی و برپا کردن نهضت جهانی اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: بر همین اساس مراسم اربعین حسینی حرکتی جهانی با محوریت اسلام اهل بیت است از این رو لازم است برنامه های این مناسبت با شکوه و انسجام خاصی برگزار شود.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: نکته دیگری که باید در عزاداری‌های ایام اربعین مورد توجه همه ما باشد این است که این عزاداری ها حتما به دور از گرایش های حزبی، جناحی و جریانی برگزار شود.

امام جمعه قزوین اظهار داشت: برخی دیگر از جریانات انحرافی وجود دارد که دیگران را تشویق به قمه‌ زنی می‌کنند حال آنکه همین افراد حاضر نشدند در مواجهه با داعش یک قطره‌ خون در راه خدا بدهند اما ثمره اقدامات آنها دامن زدن به جنگ میان شیعه و سنی است.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از مواردی انحرافی در عزای امام حسین(ع) افزود: برای تحقق این مهم نیز لازم است همه برنامه‌های اربعین با هماهنگی و محوریت دفتر رهبری در استان انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان افزود: البته باید هوشیار بود و با بصیرت و آگاهی با حرکاتی از این دست برخورد کرد و مراقبت کرد تا نحوه مقابله ما با انحرافات و نحوه عزاداری ما به گونه ای نباشد که به حرمت عزاداری مقدس امام حسین(ع) ضربه وارد کند.