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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۲

مدیرعامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان:

دانشگاه های کشور بی هدف به صورت کمی گسترش یافته اند

دانشگاه های کشور بی هدف به صورت کمی گسترش یافته اند

اهواز ـ مدیرعامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان گفت: دانشگاه های کشور بی هدف و بدون توجه به مبانی نظری و مأموریت مشخصی در کشور به صورت کمی گسترش پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله مهرعلی زاده ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با برگزاری کنگره ملی همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اظهار کرد: روابط بین دانشگاه، صنعت و دولت در کشور ایران وضعیت خاصی پیدا کرده و با وجود پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب از سال ۲۷ تا ۵۶ و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب از سال ۶۸ تا ۹۴ هنوز رابطه مناسب و بهینه ای بین این سه ضلع مثلث به وجود نیامده است.

وی در ارتباط با نقش دانشگاه گفت: دانشگاه ها در جهان و ایران به‌ طور کلی در سه زمینه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره علمی به صنعت و دستگاه های اجرایی فعالیت دارند.

استاد دانشگاه شهید ادامه داد: دانشگاه ها در دو حوزه نظری (مانند دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی) و علمی کاربردی و فنی و حرفه ای (دانشگاه علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ ای، دانشگاه‌های صنعتی و وابسته به دستگاه های اجرایی) در خصوص تربیت و پژوهش های نظری و کاربردی در کشور ایران نقش‌ آفرینی می کنند.

مهرعلی زاده بیان کرد: مرور تاریخ آموزش عالی در ایران نشان می دهد که تلاش های متعددی برای پیوند میان صنعت و دانشگاه صورت گرفته اما عمدتا به نتیجه ای ایده آل نرسیده ایم. بیگانه بودن صنعت و دانشگاه باعث عدم برآورده نشدن نیازهای تخصصی بازار کار از یک سو و بروز پدیده بیکاری دانش‌آموختگان از سوی دیگر می شود.

وی عنوان کرد: تشدید این نارسایی باعث شد تا از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ توجه به آموزش های فنی ـ حرفه ای و علمی ـ کاربردی در برنامه کار کشور قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان گفت: دانشگاه های کشور بی هدف و بدون توجه به مبانی نظری و مأموریت مشخصی در کشور به صورت کمی گسترش پیدا کرده‌اند. به ‌طورکلی تفاوت بین دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه‌های نظری در حوزه‌های ماهیت آموزش، محیط آموزشی، مدرسین، دانشجو، برنامه مبتنی بر الگوی مهارت ـ محور، ارزشیابی، شرایط اجرا و متقاضیان اجرای دوره قابل توصیف است.

مهرعلی زاده اضافه کرد: مشکل اصلی دانشگاه‌ های کشور این است که در هشت عامل فوق به صورت ناهماهنگ و نامشخص دانشگاه های نظری و علمی ـ کاربردی و فنی و حرفه ای مأموریت و وظایف اصلی خود را کم کرده‌ و هم اکنون شاهد یک بی نظمی مفهومی و مأموریتی در کلیت نظام آموزش عالی کشور هستیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: چنین بی نظمی موجب شده تا دانشگاه ها به‌خوبی نتوانند در سه حوزه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به صورت مطلوب انجام‌ وظیفه کنند. لذا دانشگاه (هم دانشگاه‌های نظری و هم علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای) از مسیر و ریل اصلی خود خارج شده اند.

وی تأکید کرد: چنین روندی موجب شده است در ‌دانشگاه‌ها سیستم مناسبی برای تحقیق شکل نگیرد و با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی اما موضوعات رساله در سطح و مرز دانش و کاربردی نباشند. تاکنون برنامه های متنوع و روشنی در نظر گرفته نشده که افراد در حال تحصیل و فارغ التحصیل شدگان را به تحقیق وادارد.

مهرعلی زاده تصریح کرد: افراد تحصیلکرده از دل صنعت بیرون نیامده اند تا کارآزموده باشند و استادان دانشگاه ها که به تحقیق می پردازند نیز بیشتر کسانی هستند که از صنعت اطلاعات کمی دارند. اکنون در موقعیتی هستیم که دانشجو، استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت از آن آگاهی زیادی ندارند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان اظهار کرد: اصولاً دانشگاه های زمانی رشد می کنند که تقاضایی از بیرون برای درخواست پژوهش و مشاوره وجود داشته باشد. صنعت ایران به دلایل ساختاری، سیاسی، مدیریتی، فرایند و از همه مهمتر بین‌المللی در طی پنج برنامه بعد از انقلاب دچار آسیب های جدی شده است.

وی افزود: تجارب کشورهای پیشرفته و در حال‌ توسعه به ‌ویژه كشورهای جنوب شرق آسیا نشان می دهد كه با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی در آن کشورها رابطه مطلوبی بین دولت، صنعت، نظام‌های آموزش و مهارت سازی شکل‌ گرفته است. چنین رابطه ای در كشور ایران هنوز شكل نگرفته است.

مهرعلی زاده یادآور شد: به دلیل تعهد پایین کارفرمایان برای کارآموزی به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط در خیلی از بخش های اقتصاد کارفرمایان برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید یا بالا بردن سطح مهارت های نیروی كار بی‌ میل و رغبت هستند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: به دلیل شرایط اقتصادی بیمار كشور و وجود انحصارت ویژه می توانند بدون سرمایه گذاری در نیروی انسانی و مهارت سازی به سود مدنظر خود دست پیدا کنند. چنین شرایطی موضوع ارتقای مهارت را در كشور با مشكل روبرو كرده و این مسئله در سطح آموزش عالی كشور حادتر است.

وی با اشاره به اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت مستلزم برخی پیش نیازهاست و به نهادهای میانجی نیاز دارد، گفت: مراکز علمی برای آنکه بتوانند ایده های دانشجویان را به ثروت تبدیل کنند شرکت‌های تازه تأسیسی را مثل شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری تشکیل داده اند.  امروزه بیش از ۱۳۴ مرکز رشد در دانشگاه ها و بخش های صنعتی وجود دارد و ۳۳ پارک‌ علم و فناوری نیز در مراکز استان شکل‌ گرفته است.

مهرعلی زاده تأکید کرد: دولت باید تلاش کند تا به دنبال یافتن راه حل منطقی پارک‌های علمی و فناوری را با صنعت مرتبط سازد زیرا تقاضا و عرضه در کنار یکدیگر ارتباط درست و پایداری را ایجاد می کنند. تبدیل دانشگاه به دانشگاه های صنعتی یار می تواند ایده خوبی برای افزایش هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه شوند و در واقع دانشگاه های استان را به صنایع استانی گره بزنیم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در یک نگاه کلان و ساختارگرایانه ایجاد ارتباط مطلوب و ارگانیک میان صنعت و دانشگاه مستلزم آن است که دو نهاد صنعت و دانشگاه بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ دهند. به عبارت دیگر اگر شرط ارتباط مناسب میان این دو برآورده کردن نیازهای هر یک توسط دیگری است این امر در کوتاه مدت و به راحتی امکانپذیر نیست.

کد مطلب 2960048

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