به گزارش خبرنگار مهر، پیام دهکردی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گلایه شدید از عدم حضور مسئولان فرهنگی شهرداری در روزهای گذشته برای استقبال و تعامل با بازیگران نمایش «هیچ کس نبود بیدارمان کند» اظهار داشت: اصفهان پیشوند پرمسئولیت «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» را یدک میکشد و بر این اساس باید فرهنگ در هرکجای این شهر که گام مینهی خود را به رخ بکشد.
وی فرهنگ را هوای تازهای برای نفس کشیدن هر شهر توصیف کرد و افزود: بر این اساس مصادیق فرهنگی مانند تئاتر در شهری مانند اصفهان از اهمیت زیادی برخوردار است اما اکنون شاهد دغدغهمندیهای فراوانی در این عرصه هستیم.
کارگردان تئاتر «هیچ کس نبود بیدارمان کند» تاکید کرد: تئاتر به عنوان یک پدیده آموزشی و تقویتی از مصادیق مهم فرهنگ در جامعه است که میتواند از بسیاری از ناهنجاریها نیز پیشگیری کند.
وی با اشاره به اینکه ساعتها خطابه نمیتواند جای یک لحظه تاثیرگذاری در تئاتر را بگیرد، تاکید کرد: نمایش مکتوب اصفهان پشتوانه غنی در طول تاریخ دارد اما اکنون با وجود حضور افراد نخبه، توانمند و با استعداد جایگاه گذشته خود را از دست داده است.
دهکردی با اشاره به اینکه فریاد مشکلات تئاتر از تمام شهرهای ایران بلند است، ابراز داشت: کار فرهنگی نیازمند مداومت و پیوستگی و همگرایی بخشهای مربوطه دارد و بر این اساس زمانی که جریانی خودجوش تلاش کرده تا اثری فرهنگی تولید کند نیاز به حمایت کامل دارد.
وی با انتقاد از اینکه هیچ گونه تبلیغی برای تئاتری که از پایتخت مهمان اصفهان شده در هیچ نقطه شهر اصفهان به چشم نمیخورد، تاکید کرد: تنها با تلاش فراوان توانستیم دو تبلیغ درباره این تئاتر را در مجاورت تالار فرشچیان نصب کنیم و این مسئله نشان می دهد هنر نمایش هنوز برای ما به یک ضرورت تبدیل نشده است.
مسئولان شهرداری از تئاتر پایتخت استقبال نکردند
کارگردان تئاتر تصریح کرد: با تمام سلول های بدن دلشکسته و رنجیده هستیم و از شهرداری اصفهان گلایه داریم چراکه باید حداقل نمایندگانی از حوزه فرهنگی شهرداری برای دیدار و همفکری با ما در ارتباط با اجرای تئاتر می آمدند؛ ما به عشق گسترش فضای فرهنگی به شهر آمدیم اما با استقبال خوبی از سوی مسئولان این شهر حس نکردیم گرچه مردم این شهر با استقبال خود جای همه کمبودها را جبران کردند.
وی با بیان اینکه نیازمند آسیبشناسی و فعالیتهای زیرساختی برای فرهنگ کشور هستیم، تاکید کرد: اصفهان در زمینه فرهنگی همچون قمری است که مابقی شهرها نیز از آن تاثیر می گیرند و زمانی که وضعیت فرهنگی پایتخت فرهنگی کشور آسیب ببیند ناخودآگاه بقیه نیز تاثیر میپذیرند.
دهکردی تصریح کرد: تأسفبار است مشاهده گر صف انبوه مردم بیرون فست فودها باشیم اما استقبال مردم از تئاتر مناسب نباشد و این نشان میدهد که فرهنگسازی ما دچار مشکل شده است.
این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از سخنان خود تئاتر خصوصی را از نیازهای مهم کشور دانست و اظهار داشت: این امر در حوزه تئاتر هنوز جامه عمل به خود ندیده است درحالی که میتواند بسیار در پیشرفت کشور تاثیر داشته باشد.
وی با بیان اینکه متولیان فرهنگ در هر استان باید با مدیریت و برنامهریزی مردم را به این باور برسانند که دیدن تئاتر ارزشمند است، اضافه کرد: زمانی که مدیریت جهادی و عزم ملی درباره فرهنگ طرح میشود یعنی وضعیت مناسبی در این عرصه نداریم همانگونه که اکنون میبینیم پرخاشگری و بزه اجتماعی و آسیبهای دیگر در کشور ازدیاد یافته است.
دهکردی با اشاره به اینکه برخی اشعار مطرح شده در مقتل خوانیها اسباب شرمساری است این مسئله را یک انحطاط فرهنگی در کشور دانست.
وی با اشاره به عادیسازی زوال فرهنگی در کشور تاکید کرد: نخستین بار که زایندهرود خشک شد افسوسهای فراوان خوردیم و وقتی بار دیگر پرآب شد استقبال پرشکوهی از آن شد اما اکنون که بار دیگر جاری شده است دیگر آن استقبال با شکوه را از آن شاهد نیستیم چرا که قطع و وصلهای مکرر جریان رودخانه برای ما عادی شده است.
این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه دقیقا همین امر برای فرهنگ ما در حال رخ دادن است، گفت: بسیاری از مسئولان برای کارهای مناسبتی مانند محرم هزینه میکنند اما سؤال من این است که آیا دغدغههای این حماسه عظیم و شعور و خرد نهفته در این حماسه را نمیتوان در حوزه دیگر دنبال کرد.
وی اضافه کرد: برخی تئاتر را به مثابه سرطان میدانند که هدفی جز سلاخی جامع ندارد اما باور کنید که ما از تئاترهای ها، دلسوزتر و شریف تر نداریم.
دهکردی با اشاره به شرایط سخت هنرمندان تئاتر در شهرستانها گفت: من به صراحت میگویم که تهران را دوست ندارم و هر لحظه آن برایم تحمل است اما چارهای جز تحمل این شرایط را نداریم.
جابجایی جشنواره تئاتر میتواند فضاهای فرهنگی را گسترش دهد
وی با اشاره به اینکه جابجایی جشنواره تئاتر میتواند فضاهای فرهنگی را گسترش دهد، ابراز داشت: به اعتبارِ نامههای مکتوب من چند بار برای هجرت تئاتر از تهران و ایجاد جریان فرهنگی تلاش کردم و هیچ کس نیز با من مخالفتی نکرد اما زمانی که لحظه عمل فرا رسید کسی قدمی در این راه برنداشت.
این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه رهبر انقلاب تئاتر را فراتر از منبر برشمردهاند، گفت: ایشان فرمودند که هر اندیشهای که در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست و اکنون سخن من خطاب به دلسوزان فرهنگ این است که چرا حرف رهبر معظم انقلاب را اجرایی نمیکنند.
وی تصریح کرد: افرادی که در زمینه فرهنگ این سرزمین کمکاری کنند یقین بدانند که به زودی در برابر وجدان و تاریخ شرمنده خواهند بود.
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