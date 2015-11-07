به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ملک مکان بعد از ظهر شنبه در دیدار مجمع نمایندگان فارس با نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: وظیفه ائمه جمعه در انتخابات تشویق مردم بر حضور پرشور و بیان خصوصیت های یک فرد مناسب در انتخابات است.

وی تصریح کرد: متاسفانه طی مدت گذشته برخی از نمایندگان درخواست پخش کلیپ و یا سخنرانی در نماز جمعه را داشتند که این کار غیر اصولی است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس با اشاره به اینکه در زمان نزدیک به انتخابات محدودیت های مختلفی وجود دارد، گفت: یکسری محدودیت ها وجود دارد که نمایندگان باید به آنها احترام بگذارند و ائمه جمعه را تحت فشار قرار ندهند زیرا وظیفه اصلی ائمه جمعه در زمان انتخابات مشخص شده است.

حجت الاسلام ملک مکان یادآور شد: برخی از نمایندگان در طول سه سال گذشته حتی برای یک بار هم به نماز جمعه حوزه انتخابیه خود نرفته اند اما امروز از ائمه جماعات درخواست سخنرانی و یا حمایت دارند.

وی تاکید کرد: متاسفانه وضعیت مصلاهای نماز جمعه در اکثر شهرستانها مناسب نیست و از طرفی مسئولین دولتی نیز به این مهم توجه ندارند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس یادآور شد: ائمه جمعه مشکلات را طی یک نامه به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده بودند که آنها نیز نامه خودمان را به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس ارسال کردند که این نوع رفتار جای تعجب دارد.

حجت الاسلام ملک مکان افزود: باید با برنامه ریزی مناسب به فکر تکمیل مصلاهای نیمه تمام در شهرستانها بود.