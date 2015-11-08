سرکرده باند زمین خواری ورزشگاه بزرگ اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امیررضا خادم گفت: با تلاش های شبانه روزی حوزه حقوقی وزارت ورزش و جوانان، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان و همکاری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان برخوار، سرکرده باند زمین خواری ورزشگاه اصفهان روانه زندان شد.

وی تصریح کرد: در ادامه شناسایی و برخورد با زمین خواران اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان ، سر کرده باند زمین خواری به نام (م.م) با اقدامات متقلبانه و تهیه اسناد مجعول و تبانی بعضی از ادارات دولتی ، اقدام به اخذ چهار فقره سند جمعاً در حدود پنجاه هکتار بر روی اراضی دولتی و همچنین اراضی وقف و اشخاص کرده است .

دکتر خادم ادامه داد: بعضاً اراضی به اشخاص غیر واگذار و همچنین با انجام توافق با ارگان های دولتی و غیر دولتی تعدادی زمین معوض دریافت کرده اند که پس از بررسی‌های فراوان و تلاش‌های حوزه حقوقی وزارت ورزش و جوانان، اداره کل اصفهان و دادسرای انقلاب شهرستان برخوار ، نامبرده دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش جوانان، ارزش ریالی اراضی فوق را در حدود هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

وی در پایان در خصوص تحقیقات پرونده زمین خواری گفت: بررسی‌ها برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل باند زمین خواری در این پرونده ادامه دارد و تا حصول نتیجه نهایی پیگیر آن خواهیم بود.