«نماینده» کاغذی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری تحلیلی «نماینده» پس از سه سال فعالیت در فضای مجازی، اقدام به انتشار اولین پیششماره کاغذی خود نموده است.
هفته نامه نماینده در این ویژهنامه به بررسی کارنامۀ مجلس نهم و فراکسیونهای سیاسی آن میپردازد. پرونده اصلی این ویژهنامه به بازخوانی فرازهای مختلف مجلس نهم از زاویه نگاه علیرضا زاکانی و کاظم جلالی -دو عضو شاخص فراکسیون اصولگریان و رهروان- اختصاص دارد و در بخش دیگری از همین شماره، طی گفتوگوهای متعددی با وکلای ملت، آثار و تبعات وابستگی نماینده مجلس موردبررسی قرار گرفته است.
ناگفتههایی از پشت پردۀ رویدادهای مجلس در مقطع بررسی برجام نیز یکی از خواندنیترین بخشهای این ویژهنامه است، همچنین به نظر میرسد مقایسه میزان تعامل مجلس نهم با دو دولت دهم و یازدهم نیز یکی دیگر از مباحث چالشبرانگیز مطرحشده در این نشریه باشد.
عملکرد تقنینی مجلس نهم نیز محور یکی دیگر از موضوعات این شماره است. همچنین نماینده به مرور روزهای جنجالی مجلس نهم نیز پرداخته است.
این هفته نامه به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری متین محجوب اولین پیش شماره خود را همزمان با نمایشگاه مطبوعات منتشر کرده است.
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