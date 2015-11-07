اعتبارات پروژه های نیمه تمام ورزشی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتبارات پروژه های نیمه تمام ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری پیگیری شود، اظهار داشت: برخی از پروژه های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری در دولت قبل و برخی در سفر ریاست جمهوری مصوب شدند و تاکنون نیمه کار مانده اند.

وی افزود: باید ساخت پروژه های ورزشی نیمه تمام تسریع پیدا کند و باید اعتبارات آن توسط مدیر کل سازمان ورزش و جوانان مورد پیگیری قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۲۵ ورزشگاه در سفر ریاست جمهوری مصوب شد که شش ورزشگاه تاکنون ساخته شده و ۱۷ مورد تاپایان سال مالی ساخته و بهربرداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود که پروژه های نیمه تمام ورزشی به بهره برداری برسند تا سرانه ورزشی استان بیشتر شود و زمینه قهرمان پروری در استان بیشتر فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری کسب رتبه در عرصه های مختلف توسط ورزش و جوانان را خوب دانست و افزود： زمانی که قهرمانان و هئیت های رضایت کامل داشته باشند، آن موقع می توان گفت نتیجه فعالیتها مطلوب بوده است.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: ورزشکاران استان مقام های خوبی را در کشور و جهانی کسب کرده اند ولی با مشکلات زیادی روبرو هستند.