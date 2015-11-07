بذرپاش نوشته است: توفیق شد بعد زیارت سر مزار شهید مطهری حاضر شدم وفاتحه ای قرائت کردم وباشهید کمی دردودل کردم ..اگر اکنون بودی چه ها که به شما نمی گفتند ممکن بود برایت خواب هم ببینند که امام(ره) از اول هم نظرات آقای مطهری را تند می دانست،احتمالا شما ونظرات ارزشمندتان را درزمره افراطیها تعریف می کردند آخه می دانی امروز هر صدای مخالف وابستگی را با برچسب افراط ساکت می کنند وجالب اینکه این اتفاق توسط غربزدگان تا حدودی از فرق سر تا نوک پا اتفاق می افتد وبعضا توسط ابو موسی های زمانه ما هم تکرار می شود. شاید این تصویرسیاه وسفید شما در این زمانه بهتر باشد چرا تصویر واقعی ورنگی از شما ممکن است منجر به همان برچسب تندروی شودممکن است این اتفاق توسط نزدیکترین فرد به شما هم اتفاق بیافتد. پس ای شهید معلم سرافراز خود