ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در راستای بازسازی بناهای تاریخی و ساماندهی بافت تاریخی در شهر کرمان بنای تاریخی قبه سبز که از آن به عنوان نخستین دانشگاه ایران یاد می شود در بافت تاریخی شهر بازسازی می شود.

وی تصریح کرد: دستورات لازم در این زمینه از سوی استاندار داده شده است و در روند بازسازی این بنای تاریخی با ارزش در کرمان؛ شهرداری، استانداری و میراث فرهنگی و مرکز کرمانشناسی همکاری می کنند.

وی ادامه داد: کار بازسازی این بنا در دو فاز صورت خواهد گرفت و در فاز اول بخش اول سایت قبه سبز مرمت و به بهره برداری برسد و فاز دوم نیز تا دهه فجر سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار کرمان افزود: این بنای بالغ بر ۷۰۰ سال قدمت دارد و دارای بلندترین گنبد جنوب شرق کشور است.

وی گفت: در راستای بازسازی سایت قبه سبز به عنوان یکی از نخستین مراکز علمی کشور در صورت نیاز تملک اراضی اطراف نیز انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف از این اقدامات احیای قبه سبز و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و علمی در بافت تاریخی کرمان است.