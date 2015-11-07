به گزارش خبرگزاری مهر، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا بعدازظهر امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا و مسائل منطقه ای و بینالمللی بحث و تبادل نظر کرد.
ظریف در این دیدار با اشاره به نتایج برجام اظهار داشت: آثار و نتایج برجام را باید به طور جدی در چهارچوب مفاد آن مورد توجه قرار دارد و ساختارهای آن را به شکلی منطقی و اصولی تطبیق کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحولات مخاطرهآمیز ناشی از افزایش خشونت و افراطگرایی در سوریه گفت: روند افراطگرایی در سوریه زمام امور خشونت را به اوج خود رسانیده است و مردم، زنان و کودکان را آواره به سمت اروپا روانه ساخته است، به دور از واقعگرایی، مردم بیگناه سوریه را با دشواریهای بیشماری مواجه ساخته است و ما همواره تأکید میکنیم بحران سوریه، تنها راه حل سیاسی دارد .
وی با استقبال از تعمیق همکاریهای اقتصادی و گفتمانی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا اظهار داشت: ما فرصتهای زیادی در پرتو نتایج برجام فراروی بخشهای اقتصادی دو طرف پیشبینی میکنیم و از گسترش گفتگوهای پارلمانی بین جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در چهارچوب اصول بنیادین مورد قبول پارلمانهای دو کشور و احترام بر ارزشهای متقابل، استقبال میکنیم.
ظریف افزود: به طور طبیعی دستور کار هر طرف متناسب با مقتضیات خود متمایز است؛ از دیدگاه ما اسلامستیزی در غرب و استانداردهای دوگانه در تعامل با حقوق شهروندان آسیایی و آفریقایی در غرب، یک پدیده جدی برای گفتمان است.
مارتین شولتز: روند سرمایهگذاری اروپا در ایران گسترش مییابد
بر اساس این گزارش، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا نیز با تشریح رویکردهای اتحادیه و پارلمان اروپا اظهار داشت: ما تـأکید داریم که جمهوری اسلامی ایران بازیگری مهم برای حل مناقشات منطقه ای بوده است و نقش آن در برقراری صلح و ثبات، غیرقابل انکار است و حضور جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس های بعدی وین حائز اهمیت است .
وی با اشاره به همکاریهای رو به گسترش پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا افزود: ما همکاریهای پارلمانی خوبی را با مجلس شورای اسلامی ایران داریم و آمادگی داریم با راهکارهای جدید این همکاریها را گسترش دهیم .
مارتین شولتز با اشاره به روند گسترش همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا گفت: ما از همکاریهای اقتصادی، مراودات تجاری و سرمایهگذاری اروپا در جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم و این روند را در چهارچوب نتایج برجام گسترش خواهیم داد .
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