مراسم یادبودچهلمین روز درگذشت حجاج اهل سنت تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد در مراسم یادبود زائران جان باخته در این فاجعه گفت: سوء مدیریت دولت عربستان باعث شد چنین حادثه ناگواری در منا رخ دهد و بایستی علت فاجعه منا توسط آل سعود مشخص و این رژیم در قابل این بی تدبیری پاسخگو باشد.

مولوی غلام نبی توکلی عصر شنبه در مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت جان باختگان منا که درمحل مسجد جامع احناف اهل سنت تایباد برگزار شد اظهار کرد: در تاریخ حج حوادثی زیادی رخ داده است که نشان از بی کفایتی دولت آل سعود دارد.

وی افزود: رژیم آل سعود مدعی هستند می توانند از پنج میلیون زائر خانه خدا پذیرایی کنند اما امسال در حالی که فقط سه میلیون زائر در مراسم حج شرکت داشتند شاهد دو حادثه دلخراش بودیم که بی تدبیری و قصور این رژیم کاملا در این حوادث نمایان بود.

امام جمعه اهل سنت تایباد با بیان اینکه بنده خود در مراسم امسال حضور داشتم و از نزدیک وقایع را مشاهده کردم ادامه داد: اگر امداد رسانی درست و به موقع انجام می شد یا به گروه امداد رسانی کشور ایران اجازه همکاری می دادند هرگز این همه از عزیزان ما جان خود را از دست نمی دادند.

وی ضمن تقدیر از بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج افزود: هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران برای حادثه دیدگاه کشورش تلاش نکرد و از همان ابتدای وقوع این حادثه بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیات ایران وارد عمل شده اند و تا کنون در حال پیگری مشکلات حادثه دیدگان هستند.

مولوی توکلی بیان داشت: حکومت عربستان بایستی پاسخ بدهد که چرا خیابان سوق العرب را بست و زائران را به خیابان ۲۰۴ هدایت کرد در حالی که این خیابان گنجایش این همه زائر را نداشت.

عربستان کمکی به حادثه دیدگان نکرد

مدیر کاروان حجاج اهل سنت تایباد نیز در این مراسم افزود: دلیل وقوع این فاجعه دلخراش درمنا بی تدبیری و سوء مدیریت سعودی ها بود و بی توجهی آنها در رسیدگی به حادثه دیدگان و واکنش آنها به این فاجعه اینگونه به ذهن متبادر می کند که ظاهرا هیچ وظیفه ای در قابل زائران خانه خدا نداشتند.

غلام فاروق ابوبکری بیان کرد: ماشین های امنیتی سعودی ها فقط آژیر می کشیدند و هیچ عملی برای کمک رسانی به حادثه دیده گان انجام نمی دادند.

وی افزود: زائر هیچ کشوری به اندازه زائران جمهوری اسلامی ایران درعربستان در رفاه نیست و آن هم به دلیل پیگیری های مستمر بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیات است اما آل سعود از این سفر روحانی برای مردم جهان خاطره ای تلخ بر جای گذاشت.