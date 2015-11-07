به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار یونگ بیونگ سه وزیر خارجه کره جنوبی اظهارداشت: اکنون فضای مناسبتری برای گسترش همکاری های تهران – سئول به عنوان دو کشور دوست فراهم آمده است که باید از این فضا به نحو مطلوبی برای پیشرفت دو ملت بهره گرفت.

روحانی ابراز امیدواری کرد که شرکتهای کره ای بتوانند همپای دیگر رقبای خود برای حضور فعالتر در بازار ایران بکوشند و سطح همکاریهای خود را بویژه با بخش خصوصی ایران بیش از پیش گسترش دهند.

رییس‌ جمهور در ادامه با اشاره به برخی اشتراکات فرهنگی مردم دو کشور گفت: ایران و کره جنوبی همچنین می‌توانند همکاری‌های گسترده و مفیدی در عرصه‌های فرهنگی، علمی و تقویت صنعت توریسم داشته باشند.

روحانی خاطرنشان کرد: ایران و کره جنوبی می‌توانند در عرصه توسعه صلح و ثبات در خاورمیانه و آسیای شرقی و نیز همکاری‌های نوعدوستانه در راستای کمک به انسان‌های مظلوم و تحت ستم، همکاری و همفکری داشته باشند.

وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کره جنوبی مشتاق توسعه و تقویت سطح همکاریها در همه عرصه ها از جمله اقتصادی با ایران است، گفت: شرکتهای بزرگ کره ای بی صبرانه منتظر لغو تحریمها و حضور گسترده‌تر در بازار ایران هستند.

وی افزود: بی‌تردید در آینده رفت و آمدهای بسیاری بین مقامات ایران و کره جنوبی انجام خواهد شد و سیل فعالان و بنگاه‌های اقتصادی کره جنوبی به سوی ایران سرازیر خواهد شد.

یونگ بیونگ سه با بیان اینکه کره جنوبی همواره ایران را دوست خود می‌داند، اظهارداشت: اشتراکات فرهنگی و روابط تاریخی پنجاه ساله میان دو ملت، بستر مناسبی برای گسترش و تحکیم روابط و تعاملات دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است.

وزیر خارجه کره جنوبی همچنین مذاکرات موفقیت آمیز هسته ای را الگوی مناسبی برای حل مشکلات منطقه ای دانست و گفت: در شرق آسیا نیز مشکلات سیاسی زیادی وجود دارد که کشورهای منطقه سعی می‌کنند با تکیه بر مذاکره و گفتگو این مشکلات را حل کنند و مطمئنم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با مدیریت جنابعالی، نقش مؤثری در گسترش صلح در منطقه خواهد داشت.