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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

مدیرکل حج و زیارت خوزستان خبر داد:

پیش بینی گرایش بیشتر زائران به سمت مرزهای جنوبی در ایام اربعین

پیش بینی گرایش بیشتر زائران به سمت مرزهای جنوبی در ایام اربعین

خرمشهر ـ مدیرکل حج و زیارت خوزستان گفت:با وقوع سیلاب در استان ایلام و آسیب وارد شده به برخی زیرساخت های مرز مهران، گرایش بیشتر مردم به سمت مرزهای جنوبی از جمله شلمچه پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حویزاوی عصر امروز در آیین افتتاحیه برنامه مواکب خدمات رسان ایام اربعین شهرستان خرمشهر با تأکید بر لزوم داشتن نظم و برنامه در ارائه خدمات اظهار کرد: از محل پل نو خرمشهر تا نقطه صفر مرزی سرعت گیرهایی که بخشی از آنها توسط هیئت ها ایجاد می شود، وجود دارد.

وی افزود: هیئت ها باید با برنامه دریافت شده از سوی مرز برای ارائه خدمات به زوار بپردازند و از همزمانی در ارائه خدماتی همچون توزیع وعده های غذایی بپرهیزند.

مدیر کل حج و زیارت خوزستان گرفتن این تصمیم را در پی اتفاق اخیر در منا دانست و گفت: فاجعه منا برای ما زنگ خطری بود تا از تکرار اتفاقات مشابه پیشگیری کنیم و تمام تلاش ما در راستای روان سازی و تسهیل امر تردد زوار است.

حویزاوی در ادامه برجسته کردن فرهنگ و ابعاد فرهنگی اربعین را از طریق میزبانی از زوار خواستار شد و عنوان کرد: می توان با اسکان زائران اربعین در حسینیه ها و تأمین بحث تغذیه و با انجام اموری همچون استقبال و بدرقه زوار، فرهنگ غنی مردم منطقه که برگرفته از فرهنگ عاشورایی است را به نمایش گذاشت.

وی بیان کرد: با وقوع سیلاب در استان ایلام و آسیب وارد شده به برخی زیرساخت های مرز مهران، گرایش بیشتر مردم به سمت مرزهای جنوبی از جمله شلمچه پیش بینی می شود.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان یادآور شد: اولویت در ارائه خدمات به زوار مواکب خرمشهر است. در حقیقت موکب های شهرستان در دریافت اقلام دریافتی از سوی خیران در اولویت هستند.

کد مطلب 2960160

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