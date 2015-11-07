به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عادل رویوران عصر امروز در آیین افتتاحیه برنامه مواکب خدمات رسان ایام اربعین شهرستان خرمشهر اظهار کرد: در حال حاضر امکان دریافت ویزای اضطراری فراهم شده که مدت زمان آن تنها ۱۴ روز است. مبلغ تعیین شده برای این ویزاهای اضطراری نیز ۳۰ دلار اعلام شد.

وی در ادامه به برشماری اهمیت ارائه خدمات به زوار در زمان بازگشت پرداخت و گفت: هیئت های داوطلب ارائه خدمات به زائران اباعبدالله(ع) در زمان بازگشت نیز باید از هم اکنون آمادگی خود را اعلام کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر با تأکید بر اداره تکایا به صورت مردمی، ورود احتمالی خیران برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز موکب های خدمات رسان را پیش بینی کرد.

رویوران بیان کرد: هیئت های خدمات رسان باید در زمان خدمات رسانی نیازمندی های خود را اعلام کنند تا اقلام اهدایی میان این تکایا توزیع شود.