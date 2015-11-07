معاون شهردار تهران با مترو به نمایشگاه مطبوعات می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران و برخی از هنرمندان، ورزشکاران و گروه های مرجع جامعه به کمپین «تهران پاک را دوست دارم» پیوستند.

هدف این کمپین آگاه سازی افکار عمومی نسبت به پیامدهای ناگوار آلودگی هوا و ترغیب آن ها به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که گفته می شود ۸۰ درصد آلودگی هوا در تهران را خودروها و موتورسیکلت های تولید می کنند و بهترین راه مقابله با آلودگی خودروها توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تشویق مردم در جهت استفاده از آن است.

بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا سالانه جان بسیاری از شهروندان را در کلان شهرها می گیرد و منشأ بیماری های خطرناکی است. در تهران نیز آلودگی هوا به خصوص در ماه های سرد سال در روزهای متعددی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار می گیرد و سبب ساز بیماری های مختلف شده است به طوری که گفته می شود آلودگی هوا به طور متوسط پنج سال از عمر شهروندان تهرانی کاسته است.

کمپین «تهران پاک را دوست دارم» با همراهی هنرمندان، ورزشکاران و گروه های مرجع جامعه قصد دارد، افکار عمومی را نسبت به پیامدهای ناگوار آلودگی هوا آگاه کرده و شهروندان را برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای کوتاه ترغیب کند.

جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران به عنوان نخستین فرد، روز یکشنبه با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده و تابلو کمپین «تهران پاک را دوست دارم» را امضا می کند. در ساعات و روزهای بعد نیز هنرمندان و ورزشکاران به همین ترتیب به این کمپین می پیوندند.