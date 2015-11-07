به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، یک عضو مرکز حقوق بشر بحرین با اعلام اینکه نظامیان آل‌خلیفه به صورت گسترده اقدام به بازداشت کودکان بحرینی می کنند، تصریح کرد: به تازگی ۶ کودک بحرینی توسط آل‌خلیفه راهی زندان شده اند.

بر اساس این گزارش، «حسین رضی» از اعضای مرکز حقوق بشر بحرین همچنین تأکید کرد: نظامیان آل خلیفه هیچ ترحمی از خود در مقابل این کودکان بی گناه نشان نمی دهند.

وی همچنین ضمن «ظالمانه» خواندن بازداشت کودکان بحرینی خواستار توقف موج بازداشت آنها شد.

این عضو مرکز حقوق بشر بحرین ضمن انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایت های رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین، اظهار داشت: بدون شک جامعه جهانی با سکوت خود در قبال این اقدامات ضد انسانی، نقش بسزایی در ادامه این اقدامات داشته و دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی در بند رژیم آل خلیفه شد.