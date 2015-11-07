امضای تفاهم نامه همکاری بین امور روستایی و نظام صنفی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق روستایی آذربایجان شرقی و نیز فراهم نمودن زمینه مساعد برای استفاده مطلوب از تسهیلات طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا، عصر شنبه شانزدهم آبان ماه جاری تفاهم نامه همکاری بین دفتر امور شوراها و روستایی استانداری و نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی به نمایندگی ایرج مرندی و نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی به نمایندگی عطاالله هاشمی به امضا رسید.

ضرورت ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق روستایی آذربایجان شرقی

هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی آذربایجان شرقی در این جلسه به موضوع تفاهم نامه با محوریت ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق روستایی استان با همکاری نظام صنفی کشاورزی استان، دفتر روستایی و شوراهای استانداری به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال از طریق راه اندازی واحدهای زنجیره تولیدی در بخش کشاورزی و روستایی استان اشاره کرد.

وی سپس افزود: برای تقویت فرهنگ سرمایه گذاری، افزایش تولید و توسعه کارآفرینی و اشتغال زا در جهت ارتقای بخش کشاورزی استان، توسعه سرمایه گذاری کلان و خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار در جهت توسعه روستایی و تقویت بنیان های اقتصادی روستاها در قالب طرح های کشاورزی، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی و کم برخوردار، جلوگیری از مهاجرت نیروهایی مازاد مولد روستاها، افزایش سرمایه گذاری و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده محصولات، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، افزایش تولیدات کشاورزی و محصولات فرآوری شده با بهره گیری از فن آوری های نوین ۱۲۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

هاشمی ادامه داد: برای جذب این اعتبار نیاز است با تشکیل شرکت های تعاونی سهامی خاص تمهیداتی را مهیا سازیم.

وی در ادامه از اعطای وام سه درصدی به بخش کشاورزی خبر داد و آن را شبیه یک معجزه خواند و افزود: با تخصیص این تسهیلات، به کلیه شرکت های تعاونی با حداقل ۵۰ نفرعضو، وام سه درصدی اعطا می شود و بر اساس این تفاهم نامه و اجرای آن، برای طرح های تولیدی، خدماتی، صنایع کوچک درآمدزا و حتی گردشگری در بخش کشاورزی، ۳۵ درصد آورده خود افراد و ۶۵ درصد نیز توسط دولت بوده و برای این وام سه درصدی، دو سال تنفس و پنج سال تقسیط در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی آذربایجان شرقی تامین سرمایه اولیه از اعضای نظام صنفی، معرفی طرح ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری بر اساس مزیت های منطقه، پیگیری روند تشکیل شرکت ها و رعایت موارد قانونی، نظارت بر فرآیند جذب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه ها و رعایت موارد قانونی، ایجاد هماهنگی بین اعضای نظام صنفی و استانداری را از جمله تعهدات نظام صنفی بر شمرد.

هاشمی ابراز داشت: هماهنگی برای دریافت تسهیلات سرمایه گذاری در قالب آخرین دستورالعمل طرح مشارکت مردمی در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا، همکاری در شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری و دریافت تسهیلات مورد نیاز تا حد مقررات دفتر امور روستایی و شوراها، توجیه و هماهنگ سازی مدیران و رهبران محلی از قبیل شوراهای اسلامی و دهیاری ها برای همکاری و مشارکت در اطلاع رسانی و آگاه سازی اهالی و متقاضیان دریافت تسهیلات مربوط ازجمله تعهدات دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری است.