تلاش واشنگتن برای احیاء داعش/ آیا راهبرد آمریکا تغییر کرده است؟

منابع آمریکایی از افزایش عملیاتهای به اصطلاح ضد داعشی خود در منطقه خبر داده اند. چنانچه وال استریت ژورنال به نقل از ژنرال «چارلز براون» فرمانده نیروهای آمریکا در مرکز و جنوب غربی آسیا از افزایش تعداد حملات آمریکا در عراق و سوریه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اخبار در حالی منتشر می شود که تاکنون عملیات واشنگتن و متحدانش در سوریه و عراق نه تنها تاثیری درنابودی داعش و گروه های تکفیری دیگر نداشته، بلکه متجر به تقویت آنها شده است. نکته قابل تامل اینکه چارلز براون در قسمتی از سخنان خود تاکید کرده است آمریکا بدون توجه به حضور روسیه در سوریه، در هر کجا و هر آسمانی که بخواهد عملیات خود علیه داعش را صورت خواهد داد!

لازم به ذکر است که قبلا منابع خبری از موافقت آمریکا در عدم دخالت در عملیات نظامی روسیه در سوریه خبر داده بودند اما اظهارات اخیر چارلز براون ناقض این مسئله است.

نکته مهم دیگر اینکه استراتژی اصلی ایالات متحده آمریکا در قبال داعش، نابودی این گروه تکفیری نیست زیرا واشنگتن به عنوان مولد اصلی این گروه تروریستی هرگز در صدد محو آن بر نخواهد آمد. آمریکا و متحدانش هم اکنون استراتژی «مدیریت گروه های تکفیری» در منطقه در راستای پیاده سازی اهداف غرب را در پیش گرفته اند. بدیهی است که این استراتژی در میدان نبرد و در عرصه تاکتیکی و عملیاتی نیز خود را نشان می دهد.

بر این اساس؛ خیز ایالات متحده آمریکا جهت افزایش تعداد حملات به داعش در عراق و سوریه، در حقیقت آخرین تلاش غرب برای نجات گروه های تکفیری از شکست است. از این رو کشورهای حامی ملت سوریه و افکار عمومی منطقه باید در قبال این موضوع و اهداف واقعی آمریکا از افزایش تعداد حملات ظاهری علیه داعش هشیارانه و آگاهانه برخورد کنند.