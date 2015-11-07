تسهیلات اجرای فاز دوم کارخانه فولاد شهرستان چگنی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ترابی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دوره چگنی با بیان اینکه انتظار داریم حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری تحرک بیشتری در برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در این شهرستان داشته باشند.

وی همچنین خواستار رفع مشکلات پرداخت تسهیلات ارزی فاز دوم فولاد صدر از سوی بانک انصار در این شهرستان شد و گفت: همچنین باید پیگیری لازم برای اجرای طرح کارخانه فرآوری سنگ این شهرستان که از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه ضمن قول مساعد برای پیگیری طرح های راکد شهرستان در کارگروه استانی اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: با توجه به سفر اخیر مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور به استان به طور حتم پیگیری لازم را برای جذب هشت میلیارد تومان از تسهیلات این صندوق برای راه اندازی و تکمیل طرح های دامپروری شهرک دام این شهرستان خواهیم کرد.