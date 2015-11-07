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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۲۶

فرماندار دوره چگنی:

تسهیلات اجرای فاز دوم کارخانه فولاد شهرستان چگنی پرداخت شود

تسهیلات اجرای فاز دوم کارخانه فولاد شهرستان چگنی پرداخت شود

دوره چگنی - فرماندار دوره چگنی بر لزوم پرداخت تسهیلات اجرای فاز دوم کارخانه فولاد این شهرستان از سوی بانک انصار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ترابی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دوره چگنی با بیان اینکه انتظار داریم حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری تحرک بیشتری در برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در این شهرستان داشته باشند.

وی همچنین خواستار رفع مشکلات پرداخت تسهیلات ارزی فاز دوم فولاد صدر از سوی بانک انصار در این شهرستان شد و گفت: همچنین باید پیگیری لازم برای اجرای طرح کارخانه فرآوری سنگ این شهرستان که از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه ضمن قول مساعد برای پیگیری طرح های راکد شهرستان در کارگروه  استانی اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: با توجه به سفر اخیر مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور به استان به طور حتم پیگیری لازم را برای جذب هشت میلیارد تومان از تسهیلات این صندوق برای راه اندازی و تکمیل طرح های دامپروری شهرک دام این شهرستان خواهیم کرد.

کد مطلب 2960200

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