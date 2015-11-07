مشکلات واحدهای تولیدی اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه مدیرعامل شرکت روغن نباتی اردبیل بابیان اینکه این واحد تولیدی به دلیل کاهش تولید در صنعت روغن نباتی و کاهش مصرف صنعتی روغن نباتی که ۸۰ درصد فروش را به خود اختصاص داده است، دچار مشکل شده است، خواستار اولویت بخشیدن به این واحد تولیدی و رسیدگی به مشکلات آن شد.
حسین افسانه تأکید کرد: در حال حاضر برای تأمین مواد اولیه شرکت بازرگانی اعلام آمادگی کرده به شرطی که ضمانتنامه بانکی ارائه شود و درخواست ما از بانک صادرات ارائه این ضمانتنامه است.
وی بابیان اینکه مشکلات تولید موجب شده تعدادی از کارگران از کار بیکار شوند افزود: درصورتیکه بانک برای تأمین ضمانتنامه همکاری کند میتوان چند ماه دیگر کارخانه را سرپا نگه داشت و از وضعیت فعلی خارج کرد.
در ادامه جلسه بعد از اعلام نظرات بانک صادرات مبنی بر اینکه درخواست ضمانتنامه به دلیل معوقات این واحد تولیدی از طریق سیستم بانکی امکانپذیر نیست به درخواست استاندار اردبیل و نماینده مردم اردبیل در مجلس مصطفی افضلی فرد حمایت از این واحد تولیدی با ارائه ضمانتنامه مطرح شد.
مدیران اجرایی در ادامه مشکل واحد تولیدی شرکت دارو برگ در شهرک صنعتی کوثر را بررسی کردند.
نماینده این شرکت با تأکید به اینکه بازپرداخت وام تقسیط شده شرکت با مشکل مواجه است و بخش دارویی زمانبر است خواستار تقسیط مجدد اقساط باقیمانده شد.
درنهایت بانک کشاورزی تقسیط مجدد اقساط باقیمانده و دریافت سود ۲۵۰ میلیون ریالی در ابتدای تقسیط را مورد موافقت قرار داد.
درعینحال شرکت تابان گران آرتا که به دلیل بدهی مالکین قبلی به تأمین اجتماعی دچار مشکل شده بود با موفقت تأمین اجتماعی استان قرار شد ۵۰ میلیون ریال از بدهی ۷۳۰ میلیون ریالی خود را نقد و مابقی را بهصورت اقساط پرداخت کند.
علاوه بر این مشکل واحد تولیدی تلاش خودرو آرتا ویل کهن با شهرکهای صنعتی استان موردبررسی قرار گرفت و بر اساس توافقات صورت گرفته با شهرک صنعتی از سوی مسئولان استانی حمایت این واحد تولیدی درخواست شد.
در این جلسه نماینده شرکت تارا سبلان نیز در خصوص بیپاسخ ماندن درخواست خود از سوی آموزشوپرورش استان مبنی بر تأمین شیر سهمیه دانش آموزان خواستار رسیدگی به مشکلات واحد تولیدی خود شد.
اردبیلی بابیان اینکه باوجود بسیاری از مشکلات در حوزه تولید شیر استان، شیر استاندارد توسط این واحد تولیدی ارائه میشود، تأکید کرد: بااینوجود آموزشوپرورش از خارج از استان با دو تولیدکننده غیربومی عقد قرارداد کرده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان نیز در پی درخواست طرحشده قول مساعد همکاری با این واحد تولیدی را داد تا از اول دیماه از این واحد تولیدی باهدف حمایت از تولیدات خود استان شیر خریداری شود.
در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به مشکل دو معدن آهک شنی در خلخال اشاره و تصریح کرد: متأسفانه میراث فرهنگی استان به دلیل اینکه این دو معدن در محدوده منطقه گردشگری است اجازه فعالیت به سرمایهگذار نمیدهد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز در پاسخ به درخواست طرحشده افزود: دریکی از این دو منطقه عرصه عملیات منطبق بر تپه ثبت ملی است و در ۸۵ متری آن نیز بزرگترین تأسیسات گردشگری خلخال شامل هتل و مراکز تفریحی احداث میشود.
کریم حاجیزاده تصریح کرد: منطقه دوم را بنده از نزدیک با نماینده سازمان صنعت و معدن استان بررسی خواهم کرد تا درصورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد بهرهبردار فعالیت خود را آغاز کند.
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