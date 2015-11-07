چند بیمارستان مثل «میلاد» در تهران نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست مشترک با مجمع خیرین سلامت با اشاره به اینکه در حوزه سلامت شهر تهران باید اقدامات موثری صورت گیرد، گفت: رباط کریم، بهارستان و پرند در مجموع ۱.۵ میلیون نفر جمعیت دارند. بدیهی است ۱۵۰ تخت بیمارستانی برای این تعداد جمعیت کفایت نمی کند.

وزیر بهداشت با ابراز خرسندی نسبت به اینکه بیمارستان رباط کریم تا پایان سال جاری افتتاح می شود، ادامه داد: از سوی دیگر یک بیمارستان نیمه تمام متعلق به بخش خصوصی در پرند وجود دارد. با تملک این بیمارستان یا کمک به مالک به منظور اتمام پروژه با نرخ دولتی؛ کمک بزرگی به مردم صورت می گیرد.

وی با اشاره به شهرستان ملارد و شهر قدس عنوان کرد: در این دو شهرستان با توجه به اینکه بیمارستانی وجود ندارد مقرر شده است در هر یک از این شهرها یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابه احداث شود. تصور می شود این اقدام تا دو سال دیگر به ثمر برسد.

هاشمی با اشاره به پروژه احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه در اسلامشهر ادامه داد: تامین منبع بخشی از این پروژه توسط دولت و ۴۰ میلیارد از آن نیز بر عهده وزارت بهداشت است. تصور می شود در صورت تامین بودجه در مدت زمان دو سال بتوان این پروژه را تکمیل کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهرستانی هایی که از آنها نام برده شد، محدوده کارگر نشین است، اظهارکرد: بدیهی است هر یک از این افراد سال ها ۹ درصد حق بیمه درمان خود را پرداخت کرده اند. لذا تامین بیمارستان در این مناطق بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی است که بارها در ابتدای دولت یازدهم خطاب به تامین اجتماعی گفته ام چند بیمارستان دیگر همانند بیمارستان میلاد در نقاط مختلف شهر و استان تهران احداث شود.

هاشمی با اشاره به اینکه حق بیمه این افراد بالغ بر ۳۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی است، گفت: در صورتی که این منابع در اختیار وزارت بهداشت بود، مناسب با نیاز موجود گسترش تخت های بیمارستانی و ساخت بیمارستان های جدید برای جامعه کارگری را در دستور کار قرار می دادیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه شهر تهران در تعداد تخت های بیمارستانی با کمبودهای جدی مواجه است، عنوان کرد: به نظر می رسد اقدامات شهرداری تهران می تواند در این راستا ثمر بخش باشد.به طور مثال شهرداری تهران می تواند زمین مراکز بیمارستانی و درمانی را که شهر تهران نیاز دارد تامین کند.در این صورت می توان در مدت زمان دو سال نیاز تهران به بیمارستان و مراکز بهداشتی را رفع کرد.

هاشمی ادامه داد: شهرداری تهران در طول سال های گذشته از طریق فروش تراکم و سایر مواردی که درآمد زا است، مبالغی را به دست آورده. انتظار می رود بخشی از این مبالغ برای حوزه های بهداشت و درمان هزینه شود. این در حالیست که ساخت بیمارستان از سوی وزارت بهداشت نیز با عوارض سنگین مواجه است.

وزیر بهداشت با اشاره به نشست مشترک شهردار تهران با شهرداران مناطق خاطرنشان کرد: نباید از انصاف دور شد زیرا در این نشست شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق عنوان کرده بود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تا دو سال آینده در حوزه سلامت آورده ایجاد شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد عملا مشکلات بزرگی برطرف می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه شهردار تهران یکی از افراد علاقه مند به امور خیرخواهانه است، ادامه داد: با جمع بندی مطالبات توسط هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت می توان در نشست مشترک با شهرداری تهران مشکلات را مطرح و در راستای برطرف کردن آن گام برداشت.

وی با بیان اینکه اقدامات موثری در حوزه سلامت در شرق تهران در حال انجام است نسبت به ثمر رسدن تلاش دانشگاه شهید بهشتی در مورد بیمارستان جرجانی ابراز امیدواری کرد و گفت: در جنوب تهران نیز مقرر است بیمارستان یک هزار تختخوابی ولایت ایجاد شود. همچنین ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی نیز از سوی دانشگاه تهران در حال پیگیری است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مجمع خیرین سلامت می تواند به پیگیری، مطالبه گری و ترغیب دولت، شهرداری ها و نیز سازمان تامین اجتماعی به انجام فعالیت بیشتر در حوزه سلامت بپردازد، خاطرنشان کرد: این پیگیری ها در سطح کلان است اما مجمع خیرین سلامت می تواند در سطوح خرد با بازدید از بیمارستان های تهران به دسته بندی مشکلات حوزه سلامت به منظور رفع آنها بپردازد.

وی با اشاره به مشکلات شهر تهران در حوزه بیماری ها به ضرورت ایجاد نقاهتگاه ها در این شهر اشاره و عنوان کرد: گاه به دلیل کمبود تخت های بیمارستانی در بخش اورژانس شاهد هستیم بیماری که از وضعیت مطلوبی برخوردار است و به اتاق عمل و تجهیزات خاصی نیاز ندارد؛ روزهای متوالی بر تخت اورژانس باقی می ماند.در این حالت توسعه تخت های اورژانس بی فایده است.

هاشمی با بیان اینکه می توان به توسعه نقاهتگاها در کنار بیمارستان های پر ازدحام اقدام کرد، یکی دیگر از ضروریات مورد نیاز چنین بیمارستان هایی را توسعه همراه سراها دانست و گفت: همچنین در مورد بیماری هایی همانند EB، MS، انواع سرطان ها و امور توانبخشی نیز مجمع خیرین سلامت می تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به جمع آوری عناوین پایگاه ها یا مراکز جامع خدمات بهداشتی در مجمع خیرین سلامت، ادامه داد: به ازای هر ۱۲ هزارو ۵۰۰ نفر به یک پایگاه بهداشتی نیاز داریم که هزینه تامین آن ۵۰۰ میلیون تومان است.این در حالیست که به ازای هر ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر نیز یک مرکز جامع خدمات سلامت مورد نیاز است. هزینه تامین هر یک از این مراکز نیز ۲ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت مشخص کند در تامین چه تعداد از این مراکز می تواند موثر و راهگشا باشد، گفت: با راه اندازی سامانه ای که به تفکیک مناطق و تجهیزات مورد نیاز را ذکر کرده است خیرین می توانند به انتخاب برای اجرای اقدامات خیرخواهانه خود بپردازند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دسته بندی مشکلات و نیازها نه به صورت موردی بلکه یک بار باید صورت گیرد، ادامه داد: در این میان وزارت بهداشت تایید می کند که آیا اقدامات انجام شده مورد نیاز است و باید رخ دهد یا خیر.

وی ادامه داد: به هر مقدار که مجمع خیرین سلامت برای توسعه مراکز بهداشتی و درمانی کمک ارائه دهد؛ وزارت بهداشت ۵۰ درصد آن را بر عهده می گیرد.

هاشمی همچنین با اشاره به لزوم توسعه خوابگاه برای دانشجویان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حوزه وزارت بهداشت نمی تواند بیش از ۳۰ درصد کمک کند. لذا شاید امکان این وجود داشته باشد که در انتهای اتوبان بابایی با همراهی و مساعدت ارتش زمین هایی را برای توسعه خوابگاه های دانشجویی تامین کرد.

وی ادامه داد: خدمات رسانی به دانشجویان و ترغیب این افراد و نیز پزشکان و پرستاران برای حضور در حاشیه شهرها و روستاها به منظور خدمات رسانی می تواند میراثی بس ماندگار تر از تمام اقداماتی باشد که از آنها نام بردیم؛ زیرا این افراد را در مسیر تعالی، مهربانی به مردم و اقدام به امور خیرخواهانه قرار می دهد.

وزیر بهداشت با اشاره به شکل گیری گروه التیام در دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۳۵۰ عضو اظهار کرد: حضور چنین افرادی که اولین گروه خیرین دانشجو هستند مصداق بارز اردوهای جهادی است. جذب این دانشجویان از بسیاری اقدامات در حوزه سلامت موثرتر است زیرا زمانی که دانشجو در حوزه پزشکی از همان ابتدا مهر به مردم را فرابگیرد با خطای بسیار کمتری به کار در حوزه سلامت مشغول می شود.

هاشمی با تاکید بر ادامه اقدامات مجمع خیرین سلامت در حوزه مبارزه با دخانیات و اعتیاد، اظهار کرد: در صورتی که بتوان در همین یک حوزه به اقدامات پیشگیرانه دست زد و با افزایش مالیات بر سیگار جامعه به ویژه جوان را از این بلا دور کرد می توان گفت خیر نامحدود نسیب مسببان آن می شود.وزارت بهداشت نیز در این زمینه از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به وضعیت کارتن خواب ها، کودکان کار و نیز زندانیانی که از بیماری هایی همانند سل و ایدز رنج می برند بر لزوم تحت پوشش بیمه قرار دادن و حمایت از این افراد به عنوان یک ایرانی تاکید کرد و گفت: دلیل ندارد افراد به دلیل زندانی شدن از حمایت بیمه ای محروم شوند. این در حالی است که در شرایط بدون بیمه در محیطی کم وسعت تعداد بسیار زیادی از افراد در کنار یکدیگر قرار می گیرند. در این شرایط بستر برای انتقال انواع بیماری های پوستی و عفونی فراهم است.

وی با ابراز تاسف نسبت به این که چرا ارائه آمار تعداد کارتن خواب ها برای ما عادی شده است، به وضعیت وخیم این افراد در فصول سرد و گرم اشاره و اظهار کرد: این افراد حداقل حق برخورداری از بهداشت و درمان را دارند.

وزیر بهداشت در پایان بر ظرفیت ائمه جماعت برای فراخواندن مردم به امور خیرخواهانه در امور سلامت اشاره و عنوان کرد: همچنین این افراد می توانند در رصد و انتقال مشکلات نیز موثر باشند.