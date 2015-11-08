کارشناسان ادارات دولتی کردستان تفسیر نادرستی از قوانین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسن علوی شامگاه شنبه در هشتمین نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان که با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج برگزارشد، گفت: کردستان علی‌رغم اینکه از موقعیت جغرافیایی وطبیعی و توانمندی های فراوانی برخوردار است ولی از لحاظ فرایند اقتصادی و اجتماعی نسبت به سایر استان های کشور وضعیت مطلوبی ندارد.

وی عنوان کرد: پیش نرفتن فرآیند اقتصادی به صورت مناسب در کردستان برروی روابط روستا وشهر تاثیرگذاشته و منجر به مهاجرت وافزایش حاشیه نشینی درشهرها شده است.

وی اظهارداشت: کمبود اعتبارات ملی واستانی و تشدید تحریم ها بر روی استان های کمتر توسعه یافته ای هم چون کردستان اثرات منفی فراوانی ایجاد کرده است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کردستان با داشتن ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و میانگین بارندگی سالانه ۴۰۰ میلی متری و هم چنین داشتن نیروهای مستعد و توانمند استان ثروتمندی است.

علوی افزود: علی‌رغم وجود پتانسیل های مذکور در این استان همواره یکی از مشکلات و گرفتاری های موجود که مانعی بر سر راه سرمایه گذاری هم شده تفسیر نامناسب و نادرست کارشناسان ادارت ودستگاه های اجرایی از قوانین و مقررات است.

وی عنوان کرد: شخصا ده ها مورد سرمایه گذار را به استان برای سرمایه گذاری آوردم ولی متاسفانه به دلیل دیدگاه تنگ نظرانه و تفسیرهای نامناسب کارشناسان از قوانین و مقررات در استان ماندگار نشدند.

وی اظهارداشت: زمانی توسعه در استان هایی مانند کردستان ایجاد می شود که زنجیره و چرخ دنده کار با هم به حرکت درآید که لازمه این مهم نیز همکاری و تعامل میان مردم و مسئولان است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کردستان می تواند دروازه مبادلات خارجی و تاثیرگذار در اقتصاد ملی باشد.