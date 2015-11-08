به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمیل احمدی شامگاه شنبه در هشتمین نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان که با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج برگزارشد، گفت: طرح تراش سنگ های تزئینی در شهرستان قروه اجرایی شده و قراراست سال آینده هم در شهرستان دیواندره اجرا شود.

وی به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پلی تکنیک استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و اظهار داشت: خروجی این تفاهم نامه برگزاری نخستین دوره آموزشی مربیان اقلیم در کردستان ایران بود که دومین دوره آن هم از اول آذرماه امسال برگزار می شود.

وی عنوان کرد: انعقاد این تفاهم نامه قطعا دوطرفه است و رویکرد آموزش های فنی و حرفه ای استان کردستان به مربیان اقلیم صادرات محور است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان به دیگر اقدامات انجام شده توسط این اداره کل در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: راه اندازی اولین مرکز تخصصی ممیزی در راستای اقتصاد مقاومتی، برگزاری آزمون های الکترونیکی و اجرای طرح توانمندسازی روستاییان و دانش آموختگان دانشگاهی از دیگر اقدامات انجام شده در این اداره کل است.

مدیر صندوق کارآفرینی وامید کردستان هم در این نشست از پرداخت ۱۲۰۰ فقره وام اشتغالزایی در استان خبرداد و گفت: احیای مجدد مجتمع پرورش ماهیان سردابی پالنگان که برای ۴۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است، با پرداخت تسهیلات از سوی صندوق انجام گرفته است.

صلاح گل محمدی بیان کرد: کردستان جزو استان های کشاورزی محسوب می شود و یکی از نیازهای آن وجود سردخانه و کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان جهادکشاورزی کردستان در ۱۰ نقطه استان قرار است ۱۰ سردخانه ۵۰۰ تنی ایجاد و در دو منطقه هم دو واحد فرآوری محصولات کشاورزی احداث کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران استان کردستان هم در این نشست عنوان کرد: ۲۳۲ میلیارد ریال انواع تسهیلات از طریق این بانک به متقاضیان در استان پرداخت شده است.

محمد رضازاده اظهارداشت: بخشی از تسهیلات مذکور مربوط به صندوق توسعه ملی است که سه طرح به ارزش ۲۱ میلیارد ریال به بانک رفاه در استان معرفی شده است.

وی به تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد وبهزیستی در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون به ۳۲ نفر از مددجویان بهزیستی ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و به ۶۳ نفر از مددجویان کمیته امداد امام(ره) استان ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی پرداخت شده است.