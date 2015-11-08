ماجراجویی امارات در یمن به کجا ختم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امارات پس از عربستان سعودی، برجسته ترین نقش و بیشترین مشارکت را در تجاوز به یمن که از فروردین ماه سال جاری آغاز شده، ایفا می کند.

بر اساس اظهارات منابع رسمی اماراتی تاکنون ۶۳ نظامی این کشور در یمن به هلاکت رسیده اند، انتظار می رود شمار این نظامیان بیش از این باشد، لذا امارات پس از عربستان سعودی بیشترین کشته را در میان نظامیان خود در جریان تجاوز به یمن داشته است.

صبح روز شنبه اولین گروه از از نظامیان اماراتی که برای عملیات ائتلاف ضد یمن به این کشور اعزام شده بودند به امارات بازگشتند و این امر همزمان بود با جایگزین شدن همتایان این نظامیان در عملیات ائتلاف ضد یمن.

به همین مناسبت میزان مشارکت گروه اول نظامیان اماراتی اعزام شده به یمن و شمار افراد به هلاکت رسیده در این گروه، به شکل جزئی تری قابل بررسی است.

پس از آغاز عملیات «طوفان قاطعیت» به سرکردگی عربستان و با توجیه واهی و مضحک بازگرداندن مشروعیت به این کشور آغاز شد، امارات در صف اول کشورهایی قرار گرفت که خواهان مشارکت در این عملیات بودند، در همین راستا ابوظبی از مشارکت ۳۰ فروند جنگنده اماراتی در این عملیات خبر داد. این در حالی بود که شمار جنگنده های سعودی که در این عملیات مشارکت داشتند ۱۰۰ فروند بود.

تاکنون شمار نیروهای زمینی و نظامیانی که به شهرهای مختلف یمن و توسط امارات و عربستان ارسال شده، اعلام نشده است. از میان ۶۳ نظامی اماراتی، یک افسر وظیفه در جریان آموزش ها نظامی نیروهای اماراتی در عربستان در ۲۳ ژوئن به هلاکت رسید، در جولای سال جاری نیز یک نظامی اماراتی با درجه ستوان یکم و یک افسر دیگر در جریان تجاوز به یمن به هلاکت رسیدند اما شرایط کشته شدن آنان در جریان عملیات ائتلاف ضد یمن به وضوح روشن نشد.

طبق بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح امارات، در ماه آگوست نیز سه نظامی اماراتی در جریان انفجار یک بمب در أبین واقع در جنوب یمن و یک نظامی دیگر در جریان مشارکت در عملیات هوایی علیه یمن به هلاکت رسیدند.

همچنین در ماه سپتامبر در جریان انفجار انبار مهمات و تسلیحات در نتیجه اصابت موشک ارتش یمن در مأرب، ۴۸ نظامی اماراتی به هلاکت رسیدند. در روز سیزدهم این ماه و در اولین روز از آغاز عملیات زمینی ائتلاف ضد یمن در مأرب، اولین نظامی اماراتی که از نخستین نیروهای زمینی امارات در جریان این عملیات بود کشته شد.

در دومین روز از آغاز این عملیات نیز امارات از هلاکت دومین نظامی خود در عملیات زمینی خبر داد. گزارش ها حاکی است در ماه اکتبر 7 نظامی اماراتی در سه حادثه جداگانه در یمن به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که انصارالله یمن، پیش از این، شمار نظامیان کشته شده اماراتی را بیش این ارقام اعلام کرده بود.

پایگاه اینترنتی ۷۱ امارات پیشتر در گزارشی نوشته بود علنی نکردن شمار نظامیان کشته شده اماراتی در یمن از سوی مسئولان اماراتی ناشی از شمار بالای کشته شده های این کشور در یمن است.

از سوی دیگر مداخله نظامی امارات در یمن با انتقادها و اعتراضات داخلی مواجه بود. چندی پیش هزاران نفر از شهروندان امارات با برگزاری تظاهرات گسترده اقدام دولت این کشور را در اعزام نظامیان اماراتی به یمن به شدت محکوم کردند و از سران این کشور خواستند فرزندان آنها را به کشور بازگردانند.

در این میان منابع عربی از هلاکت پسر ارشد حاکم دوبی در موشک باران شهر مارب به دست ارتش یمن خبر دادند با این حال رسانه های اماراتی برای مخفی کردن این اتفاق، اعلام کردند این فرد ۳۳ ساله بر اثر سکته قلبی مرده است.

کارشناسان معتقدند حمله امارات به یمن این کشور را با دهها میلیون دلار زیان مواجه کرده و بر بورس، صنعت گردشگری و مخارج دولت این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

هر چند امارات در برخی از اهداف کلان مانند عدم تسلط انصارالله در یمن و مقابله با گسترش نفوذ و نقش ادعایی ایران در شبه‌جزیره عربی و نگرانی از سرایت ناآرامی‌های یمن به بقیه کشورهای منطقه با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشترک است، اما این کشور اهداف و دغدغه‌های خاصی نیز در قبال تحولات یمن دارد که باعث اتخاذ رویکرد نوین مشارکت مستقیم و گسترده در جنگ جنوب یمن شد.

درواقع این اهداف و منافع متفاوت باعث بروز برخی اختلافات بین امارات و عربستان سعودی نیز شده و رقابت‌های پنهانی را بین این دو موجب است. اماراتی‌ها دو مجموعه از ملاحظات سیاسی و اقتصادی را در خصوص یمن دارند و رویکرد جدید آن‌ها بعد از جنگ عدن نیز با این ملاحظات در ارتباط است.

از منظر سیاسی مهم‌ترین اهداف امارت در یمن را می‌توان تلاش برای نبود دولت باثبات و قدرتمند در یمن، مقابله با رشد و قدرت گرفتن جریان اخوانی الاصلاح، چندپارگی و درگیری بین گروه های مختلف یمن و همچنین جدایی جنوب یمن از شمال آن برشمرد.

منافع اقتصادی امارات در جنوب یمن و بندر عدن نیز یکی دیگر از انگیره های ابوظبی در ایفای نقش فعالانه در یمن است.

در نتیجه، با توجه به بروز اختلاف میان امارات و عربستان در مسئله یمن، تداوم تجاوز علیه این کشور و تبدیل شدن این جنگ به یک جنگ فرسایشی پیش بینی می شود امارات در پیشبرد اهداف خود در یمن سرخورده شده و زودتر از عربستان به پایان دادن به مداخله نظامی در این کشور رضایت دهد.