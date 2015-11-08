کشورهای عربی، آمریکا را در جنگ با داعش تنها گذاشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در حالی که آمریکا مدعی است حملات هوایی خود را علیه داعش افزایش داده اما در واقع کشورهای منطقه کاخ سفید را در مقابل داعش تنها گذاشته اند.

بر این اساس عربستان، امارات، اردن، قطر و حتی کشورهای غربی یکی پس از دیگری واشنگتن را در عملیات هوایی در سوریه تنها گذاشته‌اند، تا جایی که نیویورک تایمز نوشته است که عملیات ائتلاف اکنون به عملیاتی صرفا آمریکایی بدل شده است.

سال گذشته که آمریکا قصد تشکیل ائتلافی بین المللی علیه داعش را داشت ادعا کرده بود که حدود ۶۰ کشور جهان آمادگی خود را برای همکاری با کاخ سفید اعلام کرده اند ولی در حال حاضر آمریکا به تنهایی در سوریه می جنگد و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به نوعی از داعش حمایت می کنند.

نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد کشورهای عربی متحد آمریکا در خاورمیانه در عملیات هوایی علیه داعش شرکت نمی کنند و در حقیقت آنها موضع دشمن در مقابل داعش نگرفته اند.

در مقابل، کشورهای عربی مثل اردن و قطر به جای مبارزه با داعش جنگنده های خود را به یمن اعزام می کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت رهبری عربستان سعودی به جای داعش مردم یمن را هدف قرار می دهند.

بر اساس این گزارش از مجموع ۲۷۰۰ حمله هوایی نیروهای ائتلافی در سوریه تنها ۵ درصد از حملات توسط کشورهای دیگر صورت گرفته است.