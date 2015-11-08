ساخت فیلم و سریال با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما در جلسه نقد و بررسی فیلم انیمیشن «پیج مستر» که عصر روز گذشته ۱۶ آبان ماه با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد، درباره نمایش این فیلم گفت: فیلم «پیج مستر» ۸ سال پیش زمانی که در شبکه دوم سیما مسئولیت داشتم چندین بار از این شبکه پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی ادامه داد: فیلم «پیج مستر» به مقوله کتابخوانی در کودکان و نوجوانان اشاره دارد و مواردی چون رشد تخیل و خلاقیت را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت پرداختن به فیلم هایی از این دست در شرایطی که کتاب خواندن در خانواده ها رنگ باخته و دریافت اطلاعات به شکل کپسولی از راه های دیگر تامین می شود، ضروری است و من خوشحالم که در این جمع حضور دارم و درباره کتابخوانی و تاثیر آن بر کودک و نوجوان صحبت می کنم.

رضا پورحسین که روانشناس نیز است، متذکر شد: کودک در دو سالگی با پدیده ای با عنوان سمبل و نشانه آشنا می شود که این آشنایی در کنار زبان، توانایی شناخت را به کودک می دهد ولی متاسفانه معمولا این شناخت توسط خانواده یا مربی سرکوب می شود و عملا قدرت تخیل را از کودک می گیرند و در نتیجه کودک دو ساله بدون تخیل بزرگ می شود.

قائم مقام معاون سیما تاکید کرد: تخیل در کودکان و نوجوانان بخش عمده ای از رشد خلاقیت است که کتابخوانی موجب رشد این تخیل می شود و در این راستا ساخت فیلم و سریال با هدف گسترش این فرهنگ نیز ضروری است. فیلم «پیج مستر» ار جمله آثاری است که کودک را در مسیر تخیل، ماجراجویی، وحشت و مرز میان واقعیت و خیال قرار می دهد.

در ادامه این نشست علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی با اشاره به پخش فیلم «پیج مستر» از تلویزیون عنوان کرد: زمانی که این فیلم از تلویزیون پخش شد، انتقادهای تندی به چرایی روی آنتن رفتن این فیلم شد که مجموع این انتقادها ریشه دار و علمی نبود. به عنوان مثال انتقاد می کردند که سپر، کلاه خود و شمشیر متعلق به جنگجوی صلیبی است که به نظر من انتقادهای جدی نبودند.

پورحسین در تکمیل صحبت های علیرضا مختارپور اضافه کرد: آنچه در فیلم «پیج مستر» مهم است توجه به مقوله کتابخوانی است و روایت داستان فیلم نیز در فضای کتاب و کتابخوانی می گذرد.

قائم مقام معاون سیما در بخش پایانی از صحبت های خود با اشاره به دو مقوله خیال و واقعیت یادآور شد: در حوزه روانشناسی دو مقوله خیال و واقعیت وجود دارد و انسان با مرزبندی و تفکیک این دو مقوله از یکدیگر می تواند میان خیال و واقعیت در رفت و آمد باشد و اگر فردی بتواند مرز میان این دو را به خوبی مدیریت کند به خلاقیت و شناخت می رسد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی با اشاره به آثار اقتباسی در سینما و تلویزیون گفت: داستان هایی چون «بابا لنگ دراز»، «آلیس در سرزمین عجایب»، «سفرهای گالیور» و... که به صورت فیلم و یا انیمیشن تولید شده آنگونه که باید نتوانسته حق مطلب را که در عمق داستان ها وجود دارد بیان کند و از سوی دیگر خود ما هم با وجود داشتن داستان های خوب و پر قدرت در حوزه ادبیات نتوانسته ایم آنگونه که باید از داشته های خود به عنوان اقتباس های ادبی بهره ببریم. متاسفانه اقتباس های ادبی خوب و قابل توجهی هم در ساخت فیلم و یا سریال وجود ندارد.

مختارپور در پایان صحبت هایش بیان کرد: به اعتقاد من نکات مهمی چون نقش ماندگار کتاب های داستانی در شکل گیری شخصیت کودک، توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی،تاثیر تولیدات هنری در مقوله کتابخوانی و ترویج کتابخوانی به عنوان یک ارزش در حال فراموش شدن هستند و مسئولان در رسانه ملی و سینما باید همت کنند و به ساخت آثاری در حوزه هایی از این دست اهمیت دهند.