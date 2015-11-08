  1. استانها
  2. تهران
۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۶

رئیس میراث فرهنگی ملارد مطرح کرد:

رصد نامحسوس حفاری‌ها در حریم تاریخی ملارد از سوی میراث فرهنگی

ملارد-رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملارد از برخورد قاطعانه با حفاری ها در حریم تاریخی این شهرستان خبر داد.

علیرضا وکیلی رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاری در مناطق حریم این شهرستان را تحت هیچ شرایطی برنمی تابیم و با جدیت در مقابل چنین اقداماتی می ایستیم.

وی افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با تمامی ادارات خدمات رسان شهری، مقرر شده هیچگونه حفاری بدون اخذ استعلام از میراث فرهنگی ملارد در حریم های تاریخی عملیاتی نشود.

رئیس میراث فرهنگی ملارد عنوان کرد: نظارت نیروها و یگان های حفاظت این مجموعه به صورت مستمر و شبانه روزی اجرایی و با تعامل نامحسوس افراد مستقر در حریم های تاریخی، تحرکات موجود در این مناطق با دقت نظر رصد می شود.

وکیلی گفت: شناسایی نواحی و محدوده های حریم بواسطه کارشناسان فعال در این حوزه انجام می شود و با عنایت به وظیفه ذاتی میراث فرهنگی، اجازه هیچگونه تخریب یا ساخت و سازی را در این نواحی نخواهیم داد.

وی افزود: حوزه حریم به سه بخش درجه یک، دو و سه تقسیم بندی می شود و در درجات یک تا دو، به کشاورزان نیز اجازه کشت نمی دهیم زیرا فعالیت های زارعی نیز در برخی از محدوده های حریم به آثار و ابنیه تاریخی صدمه می زند.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملارد یادآور شد: رونق گردشگری وابسته به آثار و اماکن تاریخی است و در صورت تخریب آن، میزان جذب توریست نیز کاهش پیدا می کند و حفظ این ابنیه به عنوان هویت تاریخی و تمدنی این مرز و بوم، جدی ترین اولویت گذاری و دستور کار این مجموعه محسوب می شود.

