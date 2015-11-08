برخی مجالس عزاداری در حق اهل بیت(ع) جفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری شهادت امام سجاد(ع) در محل حسینیه امام رضا(ع) اظهار کرد: متاسفانه در مصیبت ها و مجالس عزاداری برای اهل بیت(ع) تنها به ستم ها و ظلم هایی که نسبت به آن ها روا داشته شده است پرداخته ایم و فقط جنبه عاطفی مردم را تحریک کرده ایم.

وی دلدادگی مردم به اهل بیت(ع) را معطوف به عرفان حق نسبت به آن ها دانست و تاکید کرد:‌ در توسعه معرفت شناسی اهل بیت(ع) باید به این موضوع دقت کرد که چرا ظلم و ستم ها از جانب دستگاه جور نسبت به اهل بیت(ع) روا داشته می شد که متاسفانه به این بعد کمتر پرداخته ایم.

امام جمعه مشهد با اشاره به فرمایشی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه به هر میزان که کلام ما را به مردم منتقل کنید مردم شیفته و جذب مذهب اهل بیت(ع) می شوند، ‌ افزود: در طول تاریخ شیعه در زمان های بسیاری در خفقان به سر می برده و همین عامل باعث شد شیعه فرصت نشر و گسترش علوم اهل بیت(ع) را نداشته باشد.

وی اظهار کرد: عدم توانایی تشیع در معرفی ضعیف صحیح ولایت اهل بیت و تشیع در امت اسلامی به وسیله معارف اهل بیت(ع) ‌ یکی از دلایل عقب افتادگی تشیع در دنیا بوده است.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: اگر امروز شاهد آن هستیم که جوانانی روشن اندیش در دنیای کنونی با فشردن یک دکمه عواطف مردم دنیا را در رایانه خود مشاهده می کنند و این مسئله باعث فاصله گرفتن افکار شده است باید گفت که آیا از نظر معرفت شناسی نسبت به اهل بیت(ع) به همین میزان کافی است و در واقع این جفا در حق اهل بیت(ع) است.

وی واقعه کربلا را دارای سه رهبر در متن زمینه سازی، اجرا، تداوم بخشی و احیا و نهادینه سازی آن دانست و تاکید کرد: نسبت به امام سجاد(ع) به عنوان رهبر سوم و نهادینه ساز این واقعه در جریان کربلا بی معرفتی صورت گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فعالیت های انقلابی امام سجاد(ع) باعث شد تا فرهنگ عاشورا برای همیشه تاریخ گسترده شود، ادامه داد:‌ در حالی که بنی امیه سعی بر تمام کردن واقعه کربلا داشت اما امام سجاد(ع) با حرکت خود مقدمه یک قیام دیگر از مدینه و از کنار مضجع شریف پیامبر(ص) را ایجاد کردند.

وی تاکید کرد: هنر امام سجاد(ع) انقلاب کربلا را جهانی کرد و کربلا و جمعتیش را امروز در تمام دنیا میلیونی کرد.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز عده ای متحجر با انجام شیوه های غلط عزاداری و خون‌آلود کردن بدن خود و با حرکت های ناهنجار اسلام را به دنیا معرفی می کنند که این عمل در واقع ضدتبلیغ است و مردم را از اسلام متنفر می کند.