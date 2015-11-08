آزمایشگاه قطبی در دانشگاه پیام نور لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه جامع و قطبی استانی دانشگاه پیام نور لرستان در خرم آباد خبر داد.

وی با بیان اینکه در راستای بالابردن سطح کیفی و ساماندهی فضاهای آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه پیام نور لرستان و ارائه خدمات بهتر به دانشجویان در صدد هستیم در مرکز استان یک آزمایشگاه جامع راه اندازی کنیم گفت: این امر در این راستا بوده که فضای آزمایشگاهی مورد نیاز دانشجویان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان پوشش داده شود.

وی ادامه داد: در این راستا یک آزمایشگاه قطبی به عنوان آزمایشگاهی مرکزی می تواند به دانشجویان مراکز و واحدهای پیام نور استان و همچنین دانشجویان و پژوهشگران سایر دانشگاهها خدمات ارائه دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: دانشگاه پیام نور استان با توجه به امکانات و تجهیزات خوبی که در زمینه های آموزشی و پژوهشی دارد اقدام به راه اندازی یک آزمایشگاه جامع در سطح استان خواهد کرد.

جعفری با بیان اینکه از سال گذشته با تشکیل یک کمیته فنی متشکل از اساتید منتخب مراکز و واحدها با رشته های مرتبط به امور آزمایشگاهی فرایند انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین خرید آنها بر حسب نیاز و الویت بندی نیازهای آزمایشگاهی و کارگاهی را براه اندازی کردیم گفت: در حال حاضر فرایند ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی در سطح استان در حال انجام است .

وی با اشاره به بازدید از آزمایشگاههای سطح استان عنوان کرد: در این راستا آنچه که برای ما حائز اهمیت بود بررسی دستگاه ها و تجهیزات برای ساماندهی آنها در دو مرحله خرید تجهیزات جدید بر اساس نیاز آزمایشگاهها و همچنین انتقال تجهیزات مازاد این آزمایشگاهها به آزمایشگاه قطبی بود.