حجم آب سدهای استان ایلام افزایش یافت

ذوالفقار مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای سدهای مهمی مثل سیمره، کنجانچم، سد ایلام، دویرج و... است که در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارشها همیشه با کمبود آب مواجه بوده اند.

وی بیان داشت: متاسفانه طی سالهای اخیر به دلیل خشکسالی سطح منابع آبی استان ایلام کاهش یافت و حتی در سال جاری قرار بود مجوزی برای برداشت آب از سدهای استان برای کشاورزی صادر نشود مگر اینکه حجم آب سدها افزایش یابد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام با اشاره به بارش ۳۲۴ میلی متری باران در سیل هفته گذشته در استان ایلام، گفت: خوشبختانه این بارندگی باعث افزایش قابل توجهی در حجم آب سدهای استان شده است.

وی افزود: هم اکنون حجم آب سد ایلام از ۳۶ میلیون مترمکعب به ۶۸ میلیون مترمکعب رسیده و علاوه بر این حجم آب سد دویرج در شهرستان دهلران از ۶۰ میلیون مترمکعب به ۸۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

مهدی زاده گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب نیز وارد سد بزرگ سیمره شده و علاو بر این سدهای استان از جمله سد ایلام و دویرج در آستانه سرریز شدن قرار گرفته اند.

مهدی زاده عنوان کرد: علاوه بر افزایش حجم آب سدهای استان ایلام، شاهد خسارت ۷۲۰ میلیاردی سیل به تاسیسات آب منطقه ای استان ایلام بودیم که ایستگاه پمپاژ گذار خوش در شهرستان مهران به طور کامل تخریب شده است.

وی افزود: ایستگاه پمپاژ در حال احداث گدارخوش که قرار است سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام را آبیاری کند به صورت کامل در سیلاب تخریب شده است.