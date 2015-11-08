علی نظری جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران بیان این مطلب افزود: وضعیت کرار در نشست صبح امروز یکشنبه در محل باشگاه استقلال مشخص می‌شود که مدیرعامل، اعضای هیات مدیره به همراه سرمربی در این خصوص تصمیم می‌گیرند تا اینکه ببینیم آیا کرار در استقلال ماندنی خواهد شد یا خیر.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در اینکه کرار در نیم فصل لیگ پانزدهم برای ما مفید نبوده است، شکی نیست اما ما تمامی تقصیرها را به گردن او نمی‌اندازیم و خودمان را هم مقصر می‌دانیم.

معاون ورزشی باشگاه استقلال ادامه داد: امیدوارم امروز تکلیف کرار مشخص شود تا دیگر شاهد بحث ماندن یا رفتن کرار نباشیم.

نظری جویباری در خصوص اینکه گفته می‌شود جواد نکونام از نیم فصل به جای کرار به استقلال خواهد پیوست، اظهارکرد: به جرات قسم می‌خورم این صحبت‌ها شایعه است و ما هیچ صحبتی با نکونام نداشته‌ایم. او بازیکن سایپا است و با این تیم قرارداد دارد و ما حتی اگر او را هم بخواهیم، نمی‌توانیم بدون هماهنگی عمل کنیم.

وی در خصوص حضور بختیار رحمانی در استقلال نیز خاظرنشان کرد: جذب بازیکن باید در نیم فصل صورت بگیرد و در حال حاضر که نیم فصل به پایان نرسیده و تیم‌ها در کوران این مسابقات هستند حتی صحبت کردن در این باره نیز غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پایان گفت: اگر کرار از استقلال برود، مطمئناً تلاش می‌کنیم تا بازیکن خوبی را که مد نظر سرمربی است، جایگزین او کنیم.