زائران اربعین قبل از اعزام واکسن آنفولانزا بزنند

شکرالله سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه و مأموریت اصلی بهداشت جلوگیری از ابتلای زائران به بیماری است. البته در راستای وظایف جهانی نیز موظف به جلوگیری از ورود بیماران ایرانی به سایر کشورها هستیم.
وی افزود: در حال حاضر دو بیماری عمده یعنی بیماریهای منتقل از آب و غذا (اسهالی) و آنفولانزا در عراق وجود دارد. البته بیماری آنفولانزا در ایران هم هست ولی برای پیشگیری از ابتلای این بیماری در عراق، زائران باید دو هفته قبل از سفر به کشور عراق واکسن موردنظر را تزریق کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با بحث بیماری اسهالی نیز بهتمامی زائران توصیه میکنیم که بههیچوجه از آب خام و یا شربتهایی که توزیع میشود، استفاده نکنند.
سلمان زاده بیان کرد: زائران باید فقط از آبهای بستهبندیشده استفاده کنند که تمهیدات توزیع اینگونه آبها در مرزهای ایران فراهم شده است. همچنین به زائران توصیه داریم که غذاها را به شکل گرم استفاده کرده و هرگز آنها را نگهداری نکنند.
وی عنوان کرد: زائران همچنین باید از مصرف سبزیها خودداری کنند چون مراحل شستشوی سبزیها معلوم و مشخص نیست.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بهداشت در مرزهای آبی، هوایی، زمینی و ریلی، پایگاههای مراقبت ایجاد کرده است. همچنین در مرزهای شلمچه و چذابه نیز پایگاه مراقبت برای زائران فعال خواهد بود. کارشناسان بهداشت در این پایگاهها مستقر هستند و در بازگشت نیز غربالگریهای لازم از زائران انجام میشود.
سلمان زاده ادامه داد: در صورت مشاهده علائم تنفسی، اسهال و تب افراد را جدا کرده و بعد از بررسیهای لازم اگر مورد بیماری تأیید شد افراد را بستری میکنیم.
وی تأکید کرد: زائران هنگام خروج از کشور نیز با دستگاههای حرارتسنج دیجیتالی ویزیت شده و در صورت تأیید سلامت به عراق اعزام خواهند شد.
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