چابهار به عنوان نقطه پیوند دولت هند و جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، «سائوو راب کومار» در بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار افزود: کشور هند به دنبال سرمایه گذاری در توسعه مرحله دوم بندر شهید بهشتی است.

وی گفت: اخیرا نشست هایی با سازمان بنادر، دریانوردی و بخش خصوصی برای پیگیری توافق سه جانبه با دولت هند، ایران و افغانستان در زمینه ترانزیت برگزار شده و در آینده نزدیک دور دوم آن در دهلی نو انجام می شود.

سفیر هند در ایران در مورد حضور قطعی هندی ها برای اجرایی کردن عملیات در بندر چابهار اظهار داشت: نتیجه مذاکرات دو گروه ایرانی و هندی در آینده نزدیک در دهلی نو مشخص می شود و امیدواریم هرچه زودتر هماهنگی ها برای سرمایه گذاری در بندر چابهار و تفاهم نامه سه جانبه صورت گیرد.

راب کومار به اجرای برنامه های خوب اقتصادی در بندر چابهار تاکید کرد و افزود: اقدامات اقتصادی خوبی توسط دولت هند دراین منطقه انجام می شود.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی چابهار نیز با تشریح اقدامات صورت گرفته دراین بندر گفت: طرح توسعه بندر شهید بهشتی ۷۰ درصد رشد دارد و با اتمام عملیات اجرایی در مرحله نخست ظرفیت آن از ۵/۲ فعلی به ۸۶ میلیون تن خواهد رسید.

رمضان هراتی افزود: با اجرای طرح توسعه بندر چابهار در چشم انداز ۲۰۳۰ و ایجاد ۳۳ پست اسکله ظرفیت این بندر به ۸۶ میلیون تن می رسد.

وی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی هم اینک با بخش خصوصی در زمینه راهبری و خرید تجهیزات وارد مذاکره شده است.