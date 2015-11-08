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۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار شد؛

تمام ظرفیت ها برای تامین گاز باید مورد استفاده قرار گیرد

تمام ظرفیت ها برای تامین گاز باید مورد استفاده قرار گیرد

زاهدان-استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شروع فصل سرما و مشکلات به وجود آمده باید از تمامی ظرفیت برای افزایش ۱۰۰ درصدی سهمیه گاز مایع استفاده شود.

علی اوسط هاشمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تأمین به موقع گاز مایع مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان از ضروریات است و همان طور که از چند سال گذشته مشکلی در این زمینه نداشتیم، باید مشکل تامین گاز به وجود آمده سریعا رفع شود.

وی بر همکاری و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه تاکید کرد و خواستار تلاش متولیان این امر در بهبود شبکه توزیع گاز مایع در نقاط مختلف به ویژه بخش‌ها و مناطق روستایی شد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به شروع فصل سرما و افزایش تقاضای مردم، پیگیری برای افزایش سهمیه گاز مایع استان و تقویت ناوگان حمل گاز، امری ضروری به شمار می‌رود.

هاشمی با بیان اینکه باید ذخایر گاز در استان افزایش پیدا کند، ادامه داد: باید از امروز برای ورود به شرایط خاص آماده شد تا در صورت بروز هر رخدادی با کمبود گاز مواجه نشویم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: ظرفیت گاز در استان باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تا مردم برای دریافت گاز با حداقل زحمت رو به رو شوند و هیچ قصوری در این زمینه از سوی مسئولان پذیرفته نیست.

کد مطلب 2960421

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