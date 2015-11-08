  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر:

۲۰۰ پروژه روستایی در استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر- سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: در سال جاری ۲۰۰ پروژه طرح هادی روستایی از محل قیر رایگان اجرا خواهد شد.

حمید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۱۸ هزار تن قیر رایگان به استان بوشهر اختصاص یافته که از این طریق تلاش داریم طرح‌های هادی روستایی را اجرا کنیم.

سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: با این سهمیه قیر ۲۰۰ پروژه در قالب طرح هادی در سطح روستاهای استان اجرا خواهد شد که تحول خوبی را شاهد خواهیم بود.

حیدری اضافه کرد: دهیارانی که در روستاهای آنها این طرح اجرا می‌شود باید از قبل زیرسازی، بیس و سنگ جدول آماده کنند تا آسفالت آن توسط بنیاد مسکن انجام شود.

وی ادامه داد: اگر دهیاران می‌خواستند این طرح‌ها را آسفالت کنند، باید ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه می‌کردند.

سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر یادآور شد: با عنایت استاندار بوشهر تا پایان سال طرح‌های بسیار مهمی در سطح روستاهای استان انجام خواهد شد.

