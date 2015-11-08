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۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد:

شورا وشهرداری تبریز مانع تبلیغ کاندیداها با امکانات عمومی شوند

شورا وشهرداری تبریز مانع تبلیغ کاندیداها با امکانات عمومی شوند

تبریز - رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری باید از بکارگیری امکانات عمومی این نهادها برای تبلیغ کاندیداها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز، شهرام دبیری صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز اظهار داشت: نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث به وجود آمدن شور و فضای انتخاباتی در شهر شده است اما باید اعضای شورا و مدیران شهرداری دقت کنند که از امکانات عمومی برای تبلیغ کاندیدای خاص استفاده نشود.

وی با تأکید بر اینکه هر فرد عضو شورا و یا مجموعه شهرداری تبریز در ساعات غیر اداری طبیعتاً می‌تواند در این‌گونه فعالیت‌ها شرکت داشته باشد گفت: مدیران شهرداری باید دقت داشته باشند که به‌هیچ‌وجه در وقت اداری در شورا و شهرداری نباید مباحث انتخاباتی مطرح و یا کاندیدای خاصی تبلیغ شود.

رئیس شورای شهر تبریز همچنین با اشاره به ۱۸ آبان رو ملی کیفیت اظهار داشت: مؤسسات و تمامی بنگاه‌های کوچک و بزرگ که درزمینهٔ ارتقا کیفیت محصولات و فعالیت‌های خود همت می‌کنند جوایزی از رئیس‌جمهور دریافت می‌شوند و در کنار آن باعث رضایتمندی مشتریان می‌شود و می‌تواند درزمینهٔ افزایش صادرات نیز مفید باشد.

دبیری در پایان با انتقاد از پخش یک برنامه موهن و توهین به گروهی از هموطنان کشور اظهار داشت: شورای شهر در این خصوص بیانیه‌ای صادر و به مقامات مسئول تقدیم خواهد کرد و در این رابطه از مسئولان صداوسیمای کشوری می‌خواهیم که برخورد قاتع و قانونی با این موضوع داشته باشند تا ازاین‌پس از تولید و پخش برنامه‌هایی زمینه ساز جریحه‌دار شدن احساسات مردم جلوگیری شود.

کد مطلب 2960430

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