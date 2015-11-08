شورا وشهرداری تبریز مانع تبلیغ کاندیداها با امکانات عمومی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز، شهرام دبیری صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر تبریز اظهار داشت: نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث به وجود آمدن شور و فضای انتخاباتی در شهر شده است اما باید اعضای شورا و مدیران شهرداری دقت کنند که از امکانات عمومی برای تبلیغ کاندیدای خاص استفاده نشود.
وی با تأکید بر اینکه هر فرد عضو شورا و یا مجموعه شهرداری تبریز در ساعات غیر اداری طبیعتاً میتواند در اینگونه فعالیتها شرکت داشته باشد گفت: مدیران شهرداری باید دقت داشته باشند که بههیچوجه در وقت اداری در شورا و شهرداری نباید مباحث انتخاباتی مطرح و یا کاندیدای خاصی تبلیغ شود.
رئیس شورای شهر تبریز همچنین با اشاره به ۱۸ آبان رو ملی کیفیت اظهار داشت: مؤسسات و تمامی بنگاههای کوچک و بزرگ که درزمینهٔ ارتقا کیفیت محصولات و فعالیتهای خود همت میکنند جوایزی از رئیسجمهور دریافت میشوند و در کنار آن باعث رضایتمندی مشتریان میشود و میتواند درزمینهٔ افزایش صادرات نیز مفید باشد.
دبیری در پایان با انتقاد از پخش یک برنامه موهن و توهین به گروهی از هموطنان کشور اظهار داشت: شورای شهر در این خصوص بیانیهای صادر و به مقامات مسئول تقدیم خواهد کرد و در این رابطه از مسئولان صداوسیمای کشوری میخواهیم که برخورد قاتع و قانونی با این موضوع داشته باشند تا ازاینپس از تولید و پخش برنامههایی زمینه ساز جریحهدار شدن احساسات مردم جلوگیری شود.
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