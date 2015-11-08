به گزارش خبرگزاری مهر، کارل هاینتس رومنیگه، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، گفت آنها در وقفه زمستانی با گواردیولا وارد مذاکره خواهند شد. بایرن مونیخ در ادامه روند کسب نتایج خوب، شنبه شب با نتیجه ۴ بر صفر مقابل اشتوتگارت به برتری رسید.

رومنیگه گفت آنها نگران شایعات جدایی گواردیولا از این باشگاه نیستند. این در حالی است که قرارداد گواردیولا در پایان این فصل به پایان می‌رسد.

رئیس باشگاه بایرن مونیخ همچنین تاکید کرد: من آرامش خاطر دارم همانگونه که مربی آرامش خاطر دارد. پس از نیم فصل با گواردیولا در این خصوص حرف خواهیم زد. ما نتیجه مذاکرات را اعلام می‌کنیم.

بایرن حد فاصل ۱۹ دسامبر تا ۲۲ ژانویه در تعطیلات به سر می‌برد. گواردیولا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ هدایت تیم بارسلونا را بر عهده داشت و اکنون شایعه حضور وی در منچسترسیتی به گوش می‌رسد.