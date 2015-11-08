به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال سپاهان اصفهان بعد از پیروزی این تیم مقابل راه‌آهن تهران و سه روز استراحت، از روز دوشنبه از سر گرفته می‌شود.

تیم اصفهانی بعد از پیروزی روز پنجشنبه خود مقابل راه‌آهن در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، تمرینات خود را به مدت سه روز تعطیل کرد.

در این مدت بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم به استراحت پرداختند تا بعد از ریکاوری و استراحت بازیکنان، تمرینات دوباره از سر گرفته شود.

قرار است تمرینات سپاهان از عصر روز دوشنبه با حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم اصفهانی در ورزشگاه فردوس از سر گرفته شود.

با توجه به اینکه سرمربی تیم سپاهان هنوز انتخاب نشده، قرار است این تمرینات زیر نظر محرم نویدکیا و با کمک مجید بصیرت و زاغی‌نژاد صورت گیرد.

اصغر باقریان، مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: قرار است تا زمان حضور سرمربی جدید سپاهان در تمرینات، محرم نویدکیا به همراه اعضای کادر فنی تیم، تمرینات را زیر نظر بگیرند.

تیم سپاهان عصر روز جمعه ۲۹ آبان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف نفت تهران می‌رود.