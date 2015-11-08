نمایشگاه خوشنویسی«یک جرعه آب» در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی یک جرعه آب برگزیده آثار جمعی از خوشنویسان و هنرمندان شهرستان نیشابور شامل ۳۰ اثر است که در ابعاد ۳۰.۴۰ و همچنین ۷۰.۱۰۰ در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه که احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی با قلم خوشنویسان خراسان رضوی هنرمندانه به رشته تحریر درآمده است همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است.

مسئول مجتمع های فرهنگی وهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه برپای این نمایشگاه اظهارکرد: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی نستعلیق در قالب های سیاه مشتق، قطعه، چلیپا، كتابت و ثلث برگرفته از احادیث وروایات ائمه اطهار(ع) و اشعار بزرگان ادب پارسی به رشته تحریر در آمده است كه تذهیب این آثار توسط هنرمندان تذهیب كارعباس همراه، اعظم خانی وسیمین حیدری انجام پذیرفته است.

حمید رضا آتشی بیان کرد: نمایشگاه خوشنویسی «یک جرعه آب» همزمان با دهه آخر ماه محرم و شهادت امام سجاد «ع» و به اهتمام انجمن خوشنویسان شعبه نیشابور بر پا شده است که به واسطه آن عشق و ارادت هنرمندان این دیدار به ائمه اطهار و اهل بیت(ع) با هنر آمیخته شده است.

وی افزود: نیشابور مهد تمدن و فرهنگ و هنر است كه در طول تاریخ مردان بزرگی را از این دیار تقدیم جامعه بشری كرده است كه آثار و تفكر ایشان باعث مانایی و جاودانگی شده است و هنوز هم خلف صالح ایشان هستند كه در رشته های مختلف هنری و فرهنگی باعث افتخار ایران و ایرانیان هستند.

گفتنی است نمایشگاه خوشنویسی «یک جرعه آب» از امروز تا ۲۱ آبان ماه سال جاری همه روزه صبح ها از ساعت ۹ الی۱۲ و بعداظهر ها از ساعت 16 و سی دقیقه الی ۲۰ در محل نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور پذیرای هنردوستان است.