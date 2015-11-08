فضانوردانی که با مشاغل غیرمرتبط به فضا رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا اعلام کرده که به زودی مراحل رسمی پذیرش درخواستها برای تربیت نسل جدید فضانوردان را آغاز خواهد کرد. این فضانوردان در دور آتی مأموریتهای فضایی ناسا حضور خواهند داشت که بدون شک مهمترین آنها سفر به مریخ خواهد بود.

البته گفته می شود نخستین مأموریت سرنشین دار ناسا به مریخ در حد فاصل سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ صورت خواهد گرفت که با یک حساب سرانگشتی ساده می توان نتیجه گرفت که در آینده باز هم ناسا به دنبال جذب استعدادهایی برای تربیت آنها و آماده کردنشان جهت شرکت در این سفر پرمخاطره خواهد بود.

بدون شک آنهایی که در زیر پرچم ناسا و برای نخستین بار پای در سطح مریخ می گذارند انسانهای تاریخ سازی خواهند شد. تاکنون بیش از ۳۶۵ تن برای ناسا فضانوردی کرده اند اما هنوز فرصتهای زیادی برای علاقمندان در سراسر جهان وجود دارد که بتوانند خود را به عنوان «نخستین» در مأموریتهای آتی ناسا نشان دهند.

اگرچه مدت زمان اندکی از اعلام رسمی ناسا برای ثبت نام از علاقمندان به فضانوردی می گذرد اما تاکنون بیش از ۶ هزار درخواست به این آژانس فضانوردی ارسال شده است.

ناسا اعلام کرده که برای داشتن شانس فضانورد شدن و سفر به سیاراتی نظیر مریخ مهمترین شرط داشتن تابعیت آمریکاست. البته این بدان معنا نیست که افراد حتما در خاک این کشور به دنیا آمده باشند بلکه آن دسته از علاقمندانی که تابعیت دوگانه دارند نیز می توانند درخواستهای خود را ارسال کنند.

در تلاشهای صورت گرفته برای جذب فضانورد توسط ناسا طی ۵۶ سال، نمونه های جالبی نظیر «کلی اندرسون» دیده می شود. وی پس از ۱۵ بار ارایه درخواست در نهایت در سال ۱۹۹۸ به عنوان یکی از فضانوردان ناسا برگزیده شد.

حداقل مدرک دانشگاهی برای اینکه افراد شانس خود را برای تبدیل شدن به فضانورد ناسا آزمایش کنند داشتن لیسانس در یکی از رشته های مهندسی، ریاضیات، زیست شناسی یا فیزیک است. همچنین داشتن حداقل سه سال تجربه حرفه ای (یا یکهزار ساعت پرواز به عنوان فرمانده) از دیگر الزامات تبدیل شدن به فضانورد ناساست.

للاند ملوین به دلیل جراحت از دنیای ورزش حرفه ای خداحافظی کرد و خیلی زود سر از فضا درآورد

البته همواره استثنائاتی وجود داشته است. به عنوان مثال «للاند ملوین» که همزمان با کلی اندرسون به عنوان فضانورد ناسا برگزیده شد فارغ التحصیل رشته علوم شیمی بود اما تا پیش از برگزیده شدن به عنوان فضانورد ناسا به عنوان فوتبالیست حرفه ای مشغول به کار بود. بروز جراحتی سخت در ورزش حرفه ای او را وادار به دوری از میادین ورزشی کرد اما هیچ کس، حتی خود او هم نمی دانست که این تازه آغاز یک داستان هیجان انگیز است. در واقع کناره گیری او از فوتبال زمینه ساز حضورش در فضا شد.

از دیگر افرادی که با داشتن مشاغل غیرمرتبط با معیارهای ناسا، راهی فضا شدند می توان به تام جونز (کارمند سیا) و مگان بنکن (عکاس اقیانوسی) اشاره کرد. لروی کیا نیز که یکی از فضانوردان ناسا با ۲۰۰ روز حضور در فضا محسوب می شود پیشتر کارگر ساده شرکت مک دونالد بود و برای مشتریان گرسنه آن انواع برگرها را آماده می کرد!