  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مردم به سایت‌های اینترنتی فروش خودرو اعتماد نکنند

مردم به سایت‌های اینترنتی فروش خودرو اعتماد نکنند

مدیر بازاریابی و فروش سایپا گفت: متقاضیان خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تنها باید به نمایندگی های مجاز مراجعه کنند.

رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات بیشتر فروش خودروهای سایپا در قالب دریافت وام ۲۵ میلیونی خودرو اظهار داشت: در این طرح، تمام خودروهای خانواده پراید، تیبا، تندر ۹۰، پارس تندر، برلیان، وانت پراید، وانت نیسان و آریو عرضه خواهند شد و از فردا هجدهم آبان ماه نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا عملیات ثبت نام را برای متقاضیان انجام خواهند داد.

مدیر بازاریابی و فروش سایپا افزود: مردم از هرگونه مراجعه به دفاتر و سایت‌های اینترنتی برای ثبت نام و حضور در این طرح خودداری کرده و هرگونه عملیات ثبت نام خودرو برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی فقط و فقط باید از کانال نمایندگان مجاز سایپا صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مردم می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا ثبت نام خود را انجام داده، خودرو را انتخاب کرده و براساس فاکتوری که برای هر متقاضی صادر می شود ،مبلغ را به صورت نقد به حساب گروه خودروسازی سایپا واریز خواهند کرد.

به گفته تقوی، براساس نوع خودرو و زمان مدنظر مشتری برای بازپرداخت وام، چند فقره چک دریافت می شود تا پرونده تکمیل شده و پس از طی مراحل آن خودرو به مشتری تحویل داده شود.

کد مطلب 2960479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها