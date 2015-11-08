رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات بیشتر فروش خودروهای سایپا در قالب دریافت وام ۲۵ میلیونی خودرو اظهار داشت: در این طرح، تمام خودروهای خانواده پراید، تیبا، تندر ۹۰، پارس تندر، برلیان، وانت پراید، وانت نیسان و آریو عرضه خواهند شد و از فردا هجدهم آبان ماه نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا عملیات ثبت نام را برای متقاضیان انجام خواهند داد.

مدیر بازاریابی و فروش سایپا افزود: مردم از هرگونه مراجعه به دفاتر و سایت‌های اینترنتی برای ثبت نام و حضور در این طرح خودداری کرده و هرگونه عملیات ثبت نام خودرو برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی فقط و فقط باید از کانال نمایندگان مجاز سایپا صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مردم می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا ثبت نام خود را انجام داده، خودرو را انتخاب کرده و براساس فاکتوری که برای هر متقاضی صادر می شود ،مبلغ را به صورت نقد به حساب گروه خودروسازی سایپا واریز خواهند کرد.

به گفته تقوی، براساس نوع خودرو و زمان مدنظر مشتری برای بازپرداخت وام، چند فقره چک دریافت می شود تا پرونده تکمیل شده و پس از طی مراحل آن خودرو به مشتری تحویل داده شود.