اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ورلد بانک : اقتصاد کشورهای اروپایی و آسیای میانه در یک سال اخیر عملکرد خوبی داشتند و در مقابل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضعیف عمل کردند.

فایننشال تریبون : ایران آماده احداث پالایشگاه نفت در آفریقای جنوبی است.

پنینسیولا : پتانسیل رشد اقتصادی کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس با اتحادیه اروپا در حوزه خدمات بسیار وسیع است.

رویترز : شرکت «توتال» فرانسه سرمایه گذاری خود را بر روی انرژی خورشیدی متمرکز می کند.

فایننشال تریبون : شرکت «انی» ایتالیا آماده کامل کردن فاز سوم میدان نفتی «دارخوین» در جنوب ایران است.

رویترز : دبیر کل اوپک گفت: نوسان بیش از حد قیمت نفت و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت می تواند بذر بی ثباتی را برای آینده بازار نفت بپاشد.

پی تی آی : صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد، بدهی پاکستان تا پایان دوره تصدی دولت فعلی این کشور به ۷۴.۵ میلیارد دلار می رسد.

نیوزنو : قبرس از رکود اقتصادی خارج شد.

رویترز : با تقویت آمار اشتغال در آمریکا، افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» معقول خواهد بود.

داچ ول : در ماه گذشته میلادی تعداد ۲.۶۵ میلیون آلمانی فاقد کار ثبت شد که در ۲۴ سال اخیر بعنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.

یانهاپ : رشد اقتصادی کره جنوبی در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد پیش بینی شد.

یاهو : واردات چین در ماه گذشته میلادی ۱۹ درصد کاهش داشت.

رویترز : کویت قرار است ۲۸ فروند هواپیمای جت جنگنده از شرکت «بوئینگ» به ارزش ۳ میلیارد دلار خریداری کند.