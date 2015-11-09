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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۳

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

ورلد بانک : اقتصاد کشورهای اروپایی و آسیای میانه در یک سال اخیر عملکرد خوبی داشتند و در مقابل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضعیف عمل کردند.

فایننشال تریبون : ایران آماده احداث پالایشگاه نفت در آفریقای جنوبی است.

پنینسیولا : پتانسیل رشد اقتصادی کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس با اتحادیه اروپا در حوزه خدمات بسیار وسیع است.

رویترز : شرکت «توتال» فرانسه سرمایه گذاری خود را بر روی انرژی خورشیدی متمرکز می کند.

فایننشال تریبون : شرکت «انی» ایتالیا آماده کامل کردن فاز سوم میدان نفتی «دارخوین» در جنوب ایران است.

رویترز : دبیر کل اوپک گفت: نوسان بیش از حد قیمت نفت و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت می تواند بذر بی ثباتی را برای آینده بازار نفت بپاشد.

پی تی آی : صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد،  بدهی پاکستان تا پایان دوره تصدی دولت فعلی این کشور به ۷۴.۵ میلیارد دلار می رسد.

نیوزنو : قبرس از رکود اقتصادی خارج شد.

رویترز : با تقویت آمار اشتغال در آمریکا، افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» معقول خواهد بود.

داچ ول : در ماه گذشته میلادی تعداد ۲.۶۵ میلیون آلمانی فاقد کار ثبت شد که در ۲۴ سال اخیر بعنوان پایین ترین رقم محسوب می شود.

یانهاپ : رشد اقتصادی کره جنوبی در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد پیش بینی شد.

یاهو : واردات چین در ماه گذشته میلادی ۱۹ درصد کاهش داشت.

رویترز : کویت قرار است ۲۸ فروند هواپیمای جت جنگنده از شرکت «بوئینگ» به ارزش ۳ میلیارد دلار خریداری کند.

کد مطلب 2960481
علیرضا کمندی

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