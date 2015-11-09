رویا صدر نویسنده و محقق حوزه طنز در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف آثار تازه‌ای از خود در حوزه طنز مکتوب خبر داد و گفت: به تازگی رمانی طنز را با عنوان «شب‌های کوش آداسی» به پایان رسانده‌ام که قرار است از سوی نشر ققنوس منتشر شود.

وی ادامه داد: این رمان در واقع نوعی نظیره نویسی بر رمان‌های عامه پسندی است که در سال‌های گذشته و حال منتشر شده است.

صدر تصریح کرد: منظور من از نظیره نویسی در این رمان استفاده از سبک و سیاق این رمانها در روایت است که البته در رمان من این سبک در خدمت بیان طنز درآمده و اثری طنزآمیز از آن خارج شده است.

به گفته وی در این مصاحبه‌ها که به صورت اختصاصی برای انتشار در این کتاب تهیه شده است، واکاوی ارتباط طنز با سایر علوم مانند جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه و... مورد توجه وی قرار گرفته است.

از دیگر آثار منتشر شده از سوی صدر می‌توان به برداشت آخر(بررسی طنزهای مطبوعاتی ایران)، ه مثل تفاهم، بیست سال با طنز، خبرنامه محرمانه و... و. اشاره کرد.