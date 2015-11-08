صادرات تولیدات فارس به تمامی دنیا اولویت اول است

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گروه های اقتصادی کشورهای مختلف برای حضور در بازار ایران و استان فارس تاکید کرد: ظرفیت ها پتانسیل های فارس به گونه ای است که امروز شاهد درخواست های مکرر از کشورهای مختلف در راستای حضور بخش اقتصادی آنها در فارس هستیم.

وی ادامه داد: مهمترین اولویت برای بخش اقتصادی فارس توسعه صادرات کالا به سراسر دنیا است هرچند که امروز نیز تولیدات استان به ۹۰ کشور صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: امروز اکثر تولیدات استان فارس به ۱۵ کشور دنیا صادر می شود اما باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سراسر جهان از محصولات استان فارس بهره گیرند.

همتی یادآور شد: استفاده از توان رایزنان ایران در کشورهای مختلف به طور حتم می تواند توسعه صادرات فارس را به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: توان استان فارس در بخش کشاورزی می تواند نیازهای بسیاری از کشورهای دنیا را رفع کند زیرا بخش زیادی از تولیدت استان ارزش صادرات دارد.

همتی تاکید کرد: امروز اکثر صادرات استان فارس به امارات و عراق است اما کشورهای آلمان، قطر، چین و هند نیز از دیگر کشورهای هدف هستند.