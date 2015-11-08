۳۰ هزار لیتر فرآورده نفت سفید از یک نفتکش در شاهرود کشف شد

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حراست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با همکاری نیروی انتظامی حین کنترل نفتکش های عبوری در محور ورودی شهرستان به یک دستگاه تانکر حمل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند و در برسی های بعمل آمده و با توجه به عدم ارائه مدارک لازم و گفته های ضد ونقیض راننده در خصوص فرآورده بارگیری شده، تانکر متوقف شده مورد بازرسی دقیق تری قرار گرفت.

وی افزود: پس از متوقف کردن نفتکش ضمن هماهنگی با رئیس حراست پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود و حضور مسئولان مشخص شد فرآورده موجود فاقد بارنامه مخصوص شرکت ملی نفت است که پس از هماهنگی های لازم قضایی نفتکش به انبار نفت منطقه انتقال و فرآورده مورد نظر پس از انجام آزمایشات کیفی و کمی در مخازن این منطقه تخلیه و راننده به همراه نفتکش تحویل مقامات قضایی شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود افزود: با توجه به شروع فصل سرما و ارسال فرآورده نفت سفید به روستاها و واحدهای صنعتی فاقد گاز طبیعی افرادی سود جو برای سودآوری اقدام به حمل ونقل و فروش غیر قانونی این فرآورده می کند که با هوشیاری بازرسان و حراست منطقه شاهرود این افراد شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

رجب پور در پایان تاکید کرد: هر گونه جابه جایی فرآورده های نفتی فقط با بارنامه مخصوص شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده وافرادی که اقدام به جابه جایی فرآورده های نفتی بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.