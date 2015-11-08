سند جامع فرهنگی شهر اصفهان با ۱۳۰ مولفه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در آئین رونمایی از سند جامع فرهنگی شهر اصفهان كه با ۴۵ دقیقه تاخیر آغاز شد، اظهار داشت: از مظلومیت فرهنگ است كه این جلسه با این همه تاخیر آغاز شده است.

وی در ادامه در خصوص چرایی لزوم تدوین سند جامع فرهنگی شهر اصفهان بیان داشت: با آغاز به كار چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان و در زمان تدوین بودجه سال ۹۳ شهرداری به این مهم دست یافتیم كه به دلیل نبود مولفه‌های تعریف شده برای فرهنگ در شهر اصفهان سندی تدوین کرده كه بتوان در آن این مولفه‌ها را تعریف كنیم تا از هدر رفت بودجه و زمان جلوگیری شود.

رئیس كمیسیون فرهنگی،‌اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینكه این سند بالادستی در سه بعد مردمی، نخبگان و برگزاری نشست‌های تخصصی با شخصیت‌های هنری و حوزوی مورد بررسی قرار گرفته و تدوین شده است، ادامه داد: بر این اساس علاوه بر نظر خواهی از ۳۰۰ مسئول فرهنگی، از ۵۰ نخبه برتر در این عرصه و دو هزار و ۴۰۰ شهروند اصفهانی در طبقه‌بندی مختلف شهر اصفهان برای استفاده از ترکیبی از سلیقه‌ها نیز برای تدوین سند جامع فرهنگی شهر اصفهان استفاده کردیم.

وی، تغییر رویکرد نسبت به مقوله فرهنگ در شهر اصفهان را از جمله اهداف تدوین سند جامع فرهنگی عنوان كرد و افزود: نباید فراموش کنیم که در گذشته اقدامات زیادی در حوزه فرهنگی در این شهر انجام شده ولی به دلیل نظام‌مند نبودن برنامه‌ها برخی بخش‌‌های فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته و یا کمتر به آن پرداخته شده است.

آذربایجانی ایجاد نگاه زیرساختی به فرهنگ را نیز از اهداف تدوین سند جامع فرهنگی شهر اصفهان دانست و ابراز داشت: با این سند نقشه راهی برای تمام دستگاه‌های فرهنگی تعریف کردیم و با اولویت بندی مولفه‌های فرهنگی اصفهان این نقشه را برای اجرا در قالب شاخص‌‌های تعریف شده و زمان‌بندی تعریف شده در اختیار دستگاه‌های فرهنگی قرار خواهیم داد.

وی جلوگیری از تکرار حرکت‌های جزیره‌ای دستگاه‌های متولی فرهنگی در اصفهان را نیز از دیگر اهداف تدوین این سند بالادستی دانست و اعلام كرد: بودجه‌ریزی مناسب بر اساس اولویت‌های فرهنگی و شناخت تهدیدها و فرصت‌های این حوزه نیز از اهداف تدوین سند جامع فرهنگی شهر اصفهان بود که می‌تواند نحوه اولویت بندی برنامه‌ها را به مسئولان یادآور شود و خواسته های فرهنگی شهروندان را نیز در این زمینه تامین کرد.

رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تعریف ۱۳۰ مولفه برای سند جامع فرهنگی شهر اصفهان گفت: این مولفه‌ها در کنار استفاده از نظر نخبگان و مسئولان از بازبینی برنامه اصفهان ۹۵ و طرح آمایش سرزمین شهر اصفهان نیز استفاده شد است.

وی در خصوص تاریخ مصرف این سند بالادستی نیز ابراز داشت: این سند بالادستی بر اساس داده‌های فعلی تدوین شده ولی به لحاظ شکلی باید نسبت به مقتضیات زمان به روز رسانی شود. باید توجه داشته باشیم که حوزه فرهنگ حوزه سیالی است و باید داده‌های این عرصه به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد و همچنین باید توجه داشته باشیم که تعریف شاخص‌های کمی برای سند جامع فرهنگی شهر اصفهان به مرور زمان، خودنمایی خواهد کرد و بر اساس این زمان‌بندی به شاخص‌ها خواهیم رسید.