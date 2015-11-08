۳۰ هزار دانش آموز دختر از رزم نمایش«با افلاکیان» دیدن کردند

امیر فاطمی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رزم نمایش «با افلاکیان» حدود چهار سال است که به صورت مستمر در کنار بازدیدها از مناطق عملیاتی غرب کشور اجرا می شود.

مدیر اجرایی رزم نمایش «با افلاکیان» تصریح کرد: امسال نیز همزمان با آغاز اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه این گروه هنری نیز فعالیت خود را از سر گرفت.

فاطمی تبار با بیان اینکه در دور اول این اعزام ها، دانش آموزان دختر از مناطق عملیاتی بازدید کردند، گفت: رزم نمایش «باافلاکیان» برای ۳۰ هزار دانش آموز دختر سراسر کشور به اجرا درآمد و مورد استقبال آنها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از ۱۱ آبان ماه نیز بازدید دانش آموزان پسر از مناطق عملیاتی آغاز شده است، افزود: این دانش آموزان نیز از رزم نمایش «با افلاکیان» که در محل پادگان توحید شهر کرمانشاه اجرا می شود دیدن خواهند کرد.

فاطمی تبار خاطر نشان کرد: در این رزم نمایش ۶۵ بازیگر مرد و ۳۰ بازیگر زن ایفای نقش می کنند که در مجموع ۹۵ هنرمند مجرب و با تجربه جهت انتقال مفاهیم دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا مشارکت و فعالیت دارند.

وی یادآور شد: از اوایل ماه آینده به دلیل اسکان کاروان های زائر اربعین در پادگان توحید، این رزم نمایش به مدت ۱۵ روز اجرا نمی شود اما از نیمه دوم آذر ماه بار دیگر فعالیت آن از سر گرفته خواهد شد.

مدیر اجرایی رزم نمایش «باافلاکیان» اظهار داشت: موضوع این نمایش حول محور دفاع مقدس و در چند بخش است که زندگی مردم و رزمندگان در مناطق قصرشیرین، گیلانغرب، پاوه، اسلام آباد و ... در زمان دفاع مقدس و نیز آزادسازی و بازگشت آزادگان و پیروزی عملیات مرصاد را به نمایش می گذارد.

فاطمی تبار گفت: در طول اجرای این نمایش معنوی و فرهنگی بسیاری از مسئولان کشور و استان کرمانشاه به همراه بازدیدها سخنرانی داشته و از خاطرات دوران مقدس گفته اند، در این راستا نیز قرار است در آینده‌ این رزم نمایش به صورت مجموعه ای ارزشمند چاپ شود.