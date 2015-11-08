فعالیت ستاد اربعین استان مرکزی در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار داشت: پیش با استاندار ایلام دیدار داشتیم و مقرر شد در مرز شهر مهران استان مرکزی فعالیت عملیاتی در اعزام زائران کربلا داشته باشد که در این مورد در حوزه درمان با استقرار بیمارستان در شهر مهران نیازهای درمانی زائران برطرف شود.

وی با بیان اینکه ستاد مدیریت اربعین در کشور شکل گرفته و در همه استان ها با مسئولیت استانداری ها مستقر شده است، افزود: در زمینه سایر خدمات نیز مقرر شد شهرداری اراک در این منطقه مرزی همکاری و فعالیت داشته باشد تا استان مرکزی در این حرکت بزرگ اربعین حسینی سهیم باشد.

زمانی قمی اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان زادگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران که تاثیر آن بر انقلاب و ادوار دیگر چشمگیر بوده است باید شایستگی خود را در این امر مهم نشان دهد و در محل عبور زائرین سیدالشهدا، حضور فعال و عملیاتی داشته باشد.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برجام محصول یک اتفاق و همگرایی در همه قوا و ارکان کشور و در راس آن رهبر معظم انقلاب است که به نتیجه رسیده و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.

وی ادامه داد: دولت معتقد است فاصله گرفتن از آنچه رهبری تاکید می کند نادرست است و جلو زدن از آن پیامی که رهبری می فرماید نیز غلط است بنابراین دولت قرار گرفتن در مسیری که همه کشور و قوا به آن اتفاق نظر دارند را منطقی می داند و با آن همسو است.

زمانی قمی اظهار داشت: امیدواریم آثار اجرایی این برجام شکسته شدن و فروریختن تحریم های ظالمانه ای باشد که بر همه بخش های کشور مخصوصا در اقتصاد تاثیر گذاشته است و از این رهگذر بتوانیم در عرصه تولید و صنعت بر مشکلات پیش رو غلبه کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: دولت به هر طرز تفکری احترام می گذارد، توهین نمی کند و اتهام نمی زند و در حقیقت باید فصل مشترک همه ما آن چیزی باشد که همه به آن اعتقاد داریم و بر آن تاکید شود.

استاندار مرکزی یادآور شد: برجام محصول همسویی و هم گرایی در همه قوا و ارکان کشور است و امید است این هسویی در تمامی زمینه ها همواره وجود داشته باشد.

در پایان این جلسه عزیز فیلی به عنوان معاون عمرانی استاندار مرکزی معرفی شد.

گفتنی است فیلی مدیرکل راه استان ایلام بوده و حدود ده سال مدیرکلی دفتر نگهداری راه و ابنیه فنی راه و شهرسازی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.