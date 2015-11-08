به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصدی ایران به گواهی صندوق بین المللی پول حرکتی اعجاب آور بود که می تواند مورد اتکا در بررسی بازارها و محاسبات اقتصاد ایران باشد، گفت:‌ سياست‌هاي ايجاد آرامش در بازار ادامه پيدا خواهد کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهارداشت: ما همچنین از التهابات سوزنده بازار ارز گذر کردیم و سیاست‌های ایجاد آ‌رامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد.

نهاوندیان افزود: البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم‌های تعادل بخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: رویکرد سیاست گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود. شکل تعیین نرخ به صورت شبه تبانی باعث می شد، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ناگزیر از استفاده خدماتی می شد که در مقایسه با خدمات خارجی گرانتر بود اما با رقابتی کردن بازار به این داستان پایان داده می شود.

نهاوندیان اظهارداشت: با پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران واقعا نرخ بازده سیستم بانکی برای سپرده گذار قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست و اگر اقتصاد ما به بازارهای بین المللی متصل شود باید در این موضوع تعادل ایجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم منافع تولیدکننده و سپرده گذار تامین شود.

وی تاکید کرد: می توانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بین المللی به بهره وری خیلی بالاتر برسیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر می خواهد از اعتبارات بین المللی استفاده کند، باید حساب‌های خود را به نظارت های قابل قبول و اعتماد بین المللی ارتقا دهد.

نهاوندیان گفت‌: همچنین موسسات حسابرسی داخلی باید با شرکت‌های مشابه خارجی همکاری لازم را داشته باشند و بنگاه های اقتصادی ما توان مذاکرات خود را بالا ببرند. باید بنگاه های مشاوره ای حقوقی و سرمایه گذاری تخصصی در ایران تقویت شود و با بنگاه های مشابه بین المللی همکاری کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این تصور نادرستی است که هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکره، مشاوره و حسابرسی داشته باشد. بانک‌های سرمایه گذاری دنیا نیز باید اقتصاد ایران را بشناسند و از ظرفیت‌های اطمینان بخش آن استفاده کنند.

نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران امیدانگیزترین و پربازده ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود اما آگاهی از این واقعیت در همه دنیا وجود ندارد. مشکل انباشتگی مقررات در اقتصاد ایران داریم و دولت عزم کرده است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی را با قوت ادامه دهد.